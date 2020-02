Liverpool: Jürgen Klopp pide el regreso de Philippe Coutinho para la próxima temporada

¿El regreso del hijo pródigo? Philippe Coutinho, pese a brillar con Liverpool en la temporada 2012-2018, busco su salida a como de lugar para llegar a Barcelona, siendo la contratación más cara de la historia del club ‘Blaugrana’ por 120 millones de euros.

Sin embargo, no pudo ‘romperla’ y demostrar toda su capacidad bajo el mando de Ernesto Valverde. Incluso, no logró ganarse un espacio en el equipo titular, por lo que fue transferido a Bayern Munich, club donde no saben si acceder a la opción de compra para la próxima temporada.

Debido a que la continuidad de Philipe Coutinho no sería segura en los ‘Bávaros’, han aparecido diferentes clubes europes preguntando por el jugador brasileño. Entre ellos destacan Manchester City y Manchester United, sin embargo, hay uno en especial que quiere su vuelta: Liverpool.

Según el medio ‘Miror’, Jürgen Klopp le ha planteado a la dirigencia el regreso de Coutinho a Anfield, a pesar que prefiere al alemán Kai Havertz, el brasileño tendría la oportunidad de estar nuevamente en las filas de los ‘Reds’.

Durante los últimos dos años, el pase de Coutinho se ha devaluado enormemente, por lo que en Liverpool creen poder sacarlo de Barcelona (club dueño de su pase), por la mitad de lo que los ‘Blaugranas’ pagaron por el brasileño en la temporada 2018.