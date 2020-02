Sebastián Cáceres sobre América: “Me sorprendió que un equipo tan grande ofertara por mí"

Sebastián Cáceres, defensor central de 21 años y que viene de ser eliminado en el Preolímpico Sub 23 con Uruguay, arribó a la Ciudad de México para ponerse a disposición del club que lo contrató para disputar la Liga MX, y del estratega Miguel ‘Piojo’ Herrera.

Las primeras impresiones del charrúa a su llegada a México tienen que ver con la grandeza del América. “Estoy muy contento, saber que un club tan grande y con tanta jerarquía me busque es muy importante y voy a tratar de dar lo mejor”, dijo el defensa.

Con respecto al fútbol mexicano, el uruguayo no dudó en asegurar que llegar a esta liga es el reto más importante y complicado de su aún corta carrera.

“Sé que es muy competitivo, de buen nivel, cada vez la Liga se ha puesto más fuerte. Trataré de sumar lo más que pueda de minutos y después sumar mucha experiencia”, afirmó.

Cáceres contó todo lo que pudo conversar con su compatriota, y ahora también compañero en las ‘Águilas’, Federico Viñas, otro charrúa que se ganó el corazón de la hinchada por sus grandes actuaciones durante el Apertura 2019.

“Estuvimos hablando, Viñas me dijo que esto era otro mundo, que no se podía comparar con nada. Sé que se juega a otro nivel a otro ritmo y voy a tener que trabajar mucho”, confesó ante los miembros de la prensa.

“Estoy en condiciones para jugar, no sé si me falta estar a ritmo. No he podido platicar con Herrera”, fue lo último que Cáceres se animó a decir sobre su estado físico y si había platicado con su nuevo entrenador, Miguel Herrera.