Tres razones por las que Alianza Lima no gana en el Torneo Apertura [VIDEO]

Alianza Lima sigue sin ganar y no demuestra un buen funcionamiento. Los blanquiazules tienen su debut en la Copa Libertadores en menos de un mes y no parece que Pablo Bengoechea sea la solución para sacar de este mal momento al club de La Victoria.

Alianza Lima sumó su segundo partido sin ganar de manera oficial, sumado al duelo de presentación, son tres partidos en los que no han podido salir felices del campo. Pablo Bengoechea tiene uno de los mejores planteles del medio local, pero no logra un engranaje que le permita la victoria.

PUEDES VER Liga 1: la tabla de posiciones del Apertura tras victoria de Universitario y el empate de Alianza

Alianza Lima: problemas defensivos

Alianza Lima ha concedido seis goles en tres partidos en lo que va del año. Los blanquiazules tienen un serio problema con la línea de cinco que está utilizando Pablo Bengoechea. La zaga defensiva todavía espera el regreso del Mudo Rodríguez. No obstante, el funcionamiento va más allá de un solo jugador. La alineación no refuerza las virtudes de sus jugadores.

Alianza Lima: sin movimiento en el mediocampo

Difícil pensar que Alianza Lima no controle sus partidos considerando todos los futbolistas de buen pie y llegada que tienen. Sin embargo, Ascues y Ballón quedan muy solos en el mediocampo sin capacidad para ubicarse, cortar y repartir. La distancia entre la línea del medio y la defensa es muy extensa, por lo que en cualquier contra golpe del equipo rival, siempre quedan mal parados.

PUEDES VER Hilarantes memes invaden redes sociales tras empate de Alianza Lima y Mannucci [FOTOS]

Alianza Lima: Poca precisión en ataque

Alianza Lima logra llegar y presionar a su rival. No es nada fuera de lo común que el club victoriano termine volcado sobre el ataque, sin embargo, no logran tomar buenas decisiones en 3/4 de cancha. Ante Carlos Manucci, Alexi Gómez tuvo dos contragolpes en sus pies, pero no pudo sacar oro de ellas. En La Victoria confían en la recuperación de Aguiar para darle ese último pase.