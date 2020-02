Alianza Lima no pudo empezar bien el segundo tiempo ante Carlos Manucci. El conjunto trujillano se adelantó con autogol de Aldair Fuentes, quien tras un corner de Guastavino no pudo evitar que el rebote en su pierna no entre al arco blanquiazul.

Alianza Lima tuvo un buen primer tiempo ante Carlos Manucci. El conjunto blanquiazul no tuvo efectividad de cara al arco, pero logró generar más de una jugada de peligro. El club trujillano supo aguantar toda la primera parte.

Al inicio de la segunda mitad, Alianza Lima se preparó para salir con todo. Dio entrada a Luis Aguiar y sacó a Carlos Beltrán para formar un equipo más ofensivo. Sin embargo, el gol en contra le cayó como un balde de agua fría.

Alianza Lima viene de caer 2-3 ante Alianza Universidad en Matute. El cuadro blanquiazul no pudo aguantar hasta en dos ocasiones la ventaja que tuvo sobre el equipo huanuqueño y terminó perdiendo en su casa.