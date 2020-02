Fuentes adelante a Manucci con insólito autogol [VIDEO]

Alianza Lima no pudo empezar bien el segundo tiempo ante Carlos Manucci. El conjunto trujillano se adelantó con autogol de Aldair Fuentes, quien tras un corner de Guastavino no pudo evitar que el rebote en su pierna no entre al arco blanquiazul.

Alianza Lima viene de caer 2-3 ante Alianza Universidad en Matute. El cuadro blanquiazul no pudo aguantar hasta en dos ocasiones la ventaja que tuvo sobre el equipo huanuqueño y terminó perdiendo en su casa.