En los partidos de HOY, domingo 9 de febrero de 2020, se enfrentan por las ligas de fútbol EN VIVO ONLINE GRATIS, clubes de la Liga 1 Movistar, Liga MX, Superliga Argentina, La Liga, entre otras. Aquí podrás conocer qué equipos juegan hoy, a qué hora y en qué canal podrás ver la transmisión EN DIRECTO de cada uno de estos encuentros.

Partidos de hoy por liga de fútbol | Domingo 9 de febrero de 2020

No te pierdas los encuentros de las mejores ligas del mundo a través de La República Deportes. En la jornada de hoy, Pumas UNAM vs Atlético San Luis, Carlos Manucci vs Alianza Lima, Unión Santa Fe vs River Plate y más partidos.

Partidos de hoy: Liga MX 2020

13:00 Pumas UNAM vs Atlético San Luis

19:00 Querétaro vs América

21:00 Juárez vs Necaxa

Partidos de hoy: Liga 1 Movistar

11:00 Sporting Cristal vs Cusco

15:00 Cienciano vs Universidad San Martín

15:00 Alianza Universidad vs Carlos Stein

15:30 Deportivo Llacuabamba vs Academia Cantolao

17:15 Carlos Manucci vs Alianza Lima

19:30 Deportivo Municipal vs UTC Cajamarca

Partidos de hoy: Superliga Argentina

15:35 San Lorenzo vs Vélez Sarsfield

17:40 Racing Club vs Independiente

19:45 Unión Santa Fe vs River Plate

Partidos de hoy: La Liga

6:00 Espanyol vs Mallorca

8:00 Real Sociedad vs Athletic Club

10:00 Osasuna vs Real Madrid

12:30 Celta de Vigo vs Sevilla

15:00 Real Betis vs Barcelona

Partidos de hoy: Premier League

9:00 Sheffield United vs AFC Bournemouth

11:30 Manchester City vs West Ham United

Partidos de hoy: Serie A de Italia

6:30 SPAL vs Sassuolo

9:00 Genoa vs Cagliari

9:00 Napoli vs Lecce

9:00 Brescia vs Udinese

12:00 Parma vs Lazio

14:45 Internazionale vs Milan

Partidos de hoy: Bundesliga

9:30 Borussia M’gladbach vs Köln

12:00 Bayern München vs RB Leipzig

Partidos de hoy, domingo 9 de febrero de 2020

Francia - Ligue 1

9:00 Montpellier vs Saint-Étienne

11:00 Strasbourg vs Reims

15:05 PSG vs Olympique Lyonnais

Chile - Primera División

10:00 Antofagasta vs Universidad Católica

16:00 Audax Italiano vs Colo-Colo

18:30 Unión Española vs Palestino

Eliminatorias para Juegos Olímpicos

18:00 Colombia Sub-23 vs Uruguay Sub-23

20:30 Argentina Sub-23 vs Brasil Sub-23

Canales de transmisión para ver los partidos de hoy: domingo 9 de febrero de 2020

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy, domingo 9 de febrero de 2020, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Play

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN Play

TUDN

Televisa Deportes

Canal 5

Univisión

Canal de las estrellas

TV Azteca

Gol Perú

Latina

Movistar Deportes

TyC Sports

TV Pública

DirecTV

Chilevisión

TVN

CDF

Caracol Televisión

beIN Sports