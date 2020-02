Jorge Jiménez

Como se anticipó, Carlos Bustos no hizo cambios en el once titular que ganó en Bolivia por Copa Sudamericana. “Once que gana no se cambia”, es una frase conocida en el fútbol.

Melgar aplastó al actual campeón del fútbol peruano goleando 4-2 en Juliaca. Un resultado inesperado para la afición que sigue a Binacional y que se había acostumbrado a hacer respetar la casa.

El mediocampo, con jugadores de “buen pie”, fue otra vez importante para que la rojinegra imponga buen fútbol y se haga dueña del compromiso con goles, sobre todo.

“Nadie le hizo cuatro goles a Binacional en su casa y eso es muy importante para nosotros”, apuntó Joel Sánchez, quien se juntó con Aubert y Amoroso para ser letales en el ataque.

Sin embargo, cuando el triunfo parecía estar cerrado con un claro 3-0, el árbitro cobró un penal inexistente. Lo convirtió en gol Rodríguez y al minuto Guchiré puso el 3-2. Poco después una excelente atajada de Cáceda evitó el empate que pudo hacer que las tribunas del estadio estallen.

Pasado el susto, Melgar volvió a controlar el balón por medio de Hinostroza y Vidales, quien gestó el cuarto y definitivo tanto con un perfecto pase a Ávila.

Mucho premio hubiera sido para Binacional el empate y muy poco para Melgar por lo que hizo en la cancha.

Bustos no cambió su oncena titular y es seguro que no lo hará en los próximos encuentros. Hay piezas de recambio y eso también lo deja tranquilo.

Melgar cerró una semana perfecta con dos triunfos valiosos y ahora tendrá descanso.

“Somos un equipo grande que va a pelear todo. Hoy logramos un gran triunfo pero falta mucho por delante”, dijo Arias.

Se ganó inútilmente una tarjeta amarilla por quitarse la camiseta y mostrar el número 9 a todo el mundo.

La euforia de Othoniel Arce fue tremenda tras su golazo de cabeza. El mexicano está con la mecha prendida y fue el mejor en la cancha de Juliaca.

“Más allá de los goles que pueda hacer, debemos destacar el juego del equipo, que fue efectivo con cuatro goles”, dijo el azteca.

A su turno, Edson Aubert dijo que pasaron un gran susto con los dos goles que recibieron y quedó como lección para matar al rival cuando se pueda.