Mourinho le ‘copia’ el look a Guardiola y causa furor en las redes

Sus excentricidades no conocen límites. José Mourinho ha vuelta a causar revuelo en las redes sociales, pero esta vez no es alguna declaración explosiva la que ha captado la atención de sus seguidores, sino más bien un inesperado cambio de apariencia que muchos cibernautas han comparado con el de uno de sus mayores rivales, Josep Guardiola.

En una fotografía que se difundió rápidamente a través de las principales redes sociales, ‘Mou’ aparece junto al dueño de Haks & Oscar, una famosa barbería de Londres, posando totalmente calvo. La imagen desató cientos de comentarios, la mayoría de fanáticos que que se mofaron del nuevo aspecto que luce el técnico del Tottenham.

Mourinho sorprendió con drástico cambio de look. Foto: @hak_tev.

“Pep Mourinho”, “Copiando a su ídolo” o “Comparte al Mourinho calvo de la suerte” son solo algunos de los hilarantes comentarios emitidos por los usuarios en las distintas plataformas. Otros optaron por compartir memes en los que se continúa la burla al DT portugués comparándolo con Guardiola, entrenador del Manchester City.

Coming soon to Tottenham’s touchline 👨‍🦲 pic.twitter.com/HE4grjyOdG — B/R Football (@brfootball) February 7, 2020

RT al Mourinho calvo de la suerte 🍀 pic.twitter.com/YyzpsioexC — 💥 (@GoldeSuso) February 8, 2020

Incluso, algunos recordaron una frase que el polémico estratega soltó por el 2014 en un claro tono de burla hacia ‘Pep’: “Si disfrutas lo que estás haciendo, no pierdes el pelo. A Guardiola no le gusta el fútbol, tiene la cabeza calva”, había declarado en aquella oportunidad Mourinho.

Hasta el momento, The Special One no ha salido a aclarar por qué tomó semejante decisión. El DT se encuentra concentrado en el próximo partido por la Premier League, contra el Aston Villa y la llave de octavos de final de la Champions League, frente al Leipzig.