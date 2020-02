Jefferson Farfán: “Me encanta que me den por muerto" [VIDEO]

Jefferson Farfán se encuentra en buen momento tras estrenar su película El 10 de la Calle, la cual ha tenido un rotundo éxito en las salas de cine. El futbolista de la selección peruana confía en volver a su mejor nivel en lo deportivo y darle alegrías a la blanquirroja.

La selección peruana logró un meritorio segundo puesto ante Brasil en la Copa América 2019. “Yo creo que podamos ver otra vez la sorpresa, tenemos con qué”, señaló Farfán sobre la blanquirroja.

“Nos va a tocar adelante, atrás, al final. Nos va a tocar de todas maneras. Tenemos que afrontarlo y asumirlo con responsabilidad. Obviamente, ya no nos ven como el patito feo y vamos a salir a cualquier partido de la mejor manera”, aseveró Farfán.

“En mi caso, mi cuerpo y mi mente están preparados para seguir escalando y conseguir más cosas. No estoy conforme con lo poco que he conseguido hasta ahora, quiero más”, sostuvo El 10 de la Calle.

“Ese más es obviamente ir a un Mundial otra vez. A mí me encanta que me den como muerto, eso me motiva mucho más; que me digan que no voy a llegar porque tengo 35 años. Eso me motiva muchísimo más para trabajar, esforzarme el doble y demostrar que voy a llegar mucho mejor que el año pasado”, concluyó Jefferson Farfán.