Inter vs Milan [AQUÍ EN VIVO]: cómo y dónde ver el Derbi de Milán por la Serie A

Inter vs Milan EN VIVO HOY domingo desde el estadio Giuseppe Meazza en el Derby della Madonnina por la jornada 23 de la Serie A de Italia. La transmisión va ONLINE GRATIS EN DIRECTO a partir de las 2.45 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN 2 e incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

El conjunto dirigido por Antonio Conte lucha punto a punto la punta del torneo italiano y está obligado a sumar de a tres para no alejarse de la Juventus de Cristiano Ronaldo, que perdió 2-1 con el Hellas Verona. Los Nerazzurri no han perdido en todo el 2020 y quieren seguir ampliando esa racha.

El Inter llega a este encuentro con la moral a tope luego de que venciera de visita por 2-0 al Udinese. Sin embargo, hay algunas bajas y dudas con respecto al once titular y no se sabe aún si Samir Handanovic atajará o no. Además, Lautaro Martínez y Alessandro Bastoni no podrán jugar por sanción; Gagliardini tampoco, pero por lesión.

Para esta nueva edición del Derbi de Milán, Conte pondrá a sus mejores jugadores, empezando por sus más recientes fichajes: Ashley Young y Eriksen. La dupla delantera estará conformada por Lukaku y el chileno Alexis Sánchez. Godín, de Vrij, Skriniar se encargarán de ser el cerrojo defensivo.

Inter vs. Milan: Antecedentes

La última vez que se enfrentaron fue el 21 de septiembre del año pasado y el ganador fue Inter por un marcador de 2-0. El Milan no gana un derbi en la Serie A desde inicios del 2016. Desde aquella fecha han acumulado tres empates, cuatro triunfos para los interistas y solo un triunfo para los milanistas, el cual fue en la Copa Italia.

AC Milan, por su parte, también se mantiene invicto en lo que va del año: Seis victorias y dos empates. Y es que la llegada de Zlatan Ibrahimovic significó un golpe anímico positivo para la escuadra Rossonera, tanto a nivel deportivo como en lo psicológico. El sueco llega a las justas al vibrante encuentro, ya que estuvo en duda entre la semana.

El técnico Stefano Pioli solo tiene una baja, Léo Duarte, pues Bennacer vuelves tras cumplir su sanción. Los dos atacantes serán Leao e Ibra. Mientras que en el mediocampo ofensivo estarán Samu Castillejo y Calhanoglu. La saga defensiva estará compuesta por Conti, Musacchio, Romagnoli y Theo Hernández. Gigio Donnarumma será el hombre bajo los palos.

Inter vs. Milan EN VIVO: posibles alineaciones del Derbi de Milán por la Serie A

Inter de Milán: Handanovic; Godín, de Vrij, Skriniar; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Alexis Sánchez y Lukaku.

AC Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Leao y Ibrahimovic

Inter vs. Milan EN VIVO: ¿a qué hora ver Derbi de Milán por la Serie A?

Inter vs. Milan en Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 2.45 p.m.

Inter vs. Milan en Estados Unidos: 2.45 p.m. (ET) / 11.45 a.m. (PT)

Inter vs. Milan en México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1.45 p.m.

Inter vs. Milan en Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3.45 p.m.

Inter vs. Milan en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4.45 p.m.

Inter vs. Milan en España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 8.45 p.m.

¿Dónde ver el Inter vs. Milan LIVE STREAMING por Derbi de Milán por la Serie A?

Los canales dónde se podrá ver el Inter vs. Milan EN VIVO por la fecha 23 de la Serie A son los siguientes:

ESPN 2 EN PERÚ

DirecTV Sports► 625 (SD) y 1623 (HD)

Movistar TV► 506 (SD) y 741 (HD)

Claro TV ► 65 (SD) y 523 (HD)

Inter vs. Milan EN VIVO: ¿En qué canales ver el Derbi de Milán por la Serie A?

Inter vs. Milan en Argentina: ESPN2 Sur, Serie A Pass, Rai Italia Sud America, ESPN Play Sur

Inter vs. Milan en Bolivia: Serie A Pass, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Inter vs. Milan en Brasil: Rai Italia Sud America, Serie A Pass, DAZN

Inter vs. Milan en Chile: ESPN2 Sur, Rai Italia Sud America, ESPN Play Sur, Serie A Pass

Inter vs. Milan en Colombia: Rai Italia Sud America, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, Serie A Pass

Inter vs. Milan en República Dominicana: ESPN Caribbean, ESPN Play Norte, ESPNPlay Caribbean, Serie A Pass, ESPN Norte

Inter vs. Milan en Ecuador: ESPN2 Andina, Serie A Pass, Rai Italia Sud America, ESPN Play Sur

Inter vs. Milan en El Salvador: ESPN Norte, ESPN Play Norte, Serie A Pass

Inter vs. Milan en Francia: beIN Sports 1, Free, beIN SPORTS CONNECT

Inter vs. Milan en Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Inter vs. Milan en Guatemala: Serie A Pass, ESPN Play Norte, ESPN Norte

Inter vs. Milan en Haití: ESPN Caribbean, Serie A Pass, ESPNPlay Caribbean

Inter vs. Milan en Honduras: ESPNPlay Caribbean, ESPN Norte, Serie A Pass, ESPN Caribbean, ESPN Play Norte

Inter vs. Milan en Italia: Sky Calcio 1, Sky Sport Serie A, NOW TV, Sky Sport Uno, SKY Go Italia

Inter vs. Milan en México: Rai Italia Nord America, Serie A Pass, ESPN Norte, ESPN Play Norte

Inter vs. Milan en Países Bajos: Ziggo Sport Voetbal, Serie A Pass

Inter vs. Milan en Panamá: ESPN Play Norte, Serie A Pass, ESPN Norte

Inter vs. Milan en Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, Serie A Pass

Inter vs. Milan en Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Rai Italia Sud America, Serie A Pass

Inter vs. Milan en Puerto Rico: Rai Italia Nord America, ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

Inter vs. Milan en España: Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+, #Vamos

Inter vs. Milan en Trinidad y Tobago: ESPNPlay Caribbean, Serie A Pass, ESPN Caribbean

Inter vs. Milan en Reino Unido: Premier Player HD, Premier Sports 1

Inter vs. Milan en Estados Unidos: Rai Italia Nord America, ESPN+

Inter vs. Milan en Uruguay: Serie A Pass, ESPN2 Sur, Rai Italia Sud America, ESPN Play Sur

Inter vs. Milan en Venezuela: ESPN2 Andina, Rai Italia Sud America, ESPN Play Sur, Serie A Pass

Inter vs. Milan EN VIVO: Últimos 10 partidos

Inter 1-0 Milan |13 de septiembre del 2015 | Serie A

Milan 3-0 Inter | 31 de enero del 2016 | Serie A

Milan 2-2 Inter | 20 de noviembre del 2016 | Serie A

Inter 2-2 Milan | 15 de abril del 2017 | Serie A

Inter 3-2 Milan | 15 de octubre del 2017 | Serie A

Milan 1-0 Inter | 27 de diciembre del 2017 | Copa Italia

Milan 0-0 Inter | 4 de abril del 2018 | Serie A

Inter 1-0 Milan |21 de octubre del 2018 | Serie A

Milan 2-3 Inter | 17 de marzo del 2019 | Serie A

Milan 0-2 Inter 21 de septiembre del 2019 | Serie A

Inter vs. Milan EN VIVO: ¿Dónde se juega el Derbi de Milán por la Serie A? | Mapa

El lugar donde se disputará el Inter vs. Milan EN VIVO por la fecha 23 de la Serie A es en el estadio Giuseppe Meazza, Milán, Italia.

Inter vs. Milan EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el Derbi de Milán por la Serie A?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Inter vs. Milan EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.