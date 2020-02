Argentina vs. Brasil Sub 23 EN VIVO: cuándo juega, horario, canales y resultados del Preolímpico

Argentina vs Brasil Sub 23 cara a cara EN VIVO HOY desde el Estadio Alfonso López EN DIRECTO ONLINE por TyC Sports y DIRECTV, a las 10:30 p. m. en el horario argentino y brasilero, mientras que el Perú será a las 8:30 p. m., en la jornada final del Preolímpico 2020. Recuerda que La República Deportes transmitirá el minuto a minuto del encuentro.

Clasificada y campeona, Argentina será testigo y juez en la última jornada del Preolímpico sudamericano Sub-23. Su archirrival Brasil deberá vencerla para viajar a Tokio, pero la anfitriona Colombia y Uruguay cuentan con que frene a la Canarinha para soñar con el boleto olímpico.

La albiceleste de Fernando Batista ha sido una verdadera aplanadora: invicta con los seis partidos ganados, la mejor ofensiva con 14 anotaciones y el goleador del torneo en sus filas, Alexis Mac Allister, con cuatro goles.

"Increíble lo que logró este equipo, ganando todos los partidos, invictos, creo que lo merecemos esto, nos tocó sufrir por momentos pero sacamos el carácter que nos identificó todo el campeonato", dijo el delantero Adolfo Gaich.

A los gauchos aún les queda un escalón para llegar a la planicie, desde donde buscarán su tercera presea dorada tras las alcanzadas en Atenas-2004 y Pekín-2008. Cerrarán el cuadrangular final del certamen el domingo, en el estadio Alfonso López de Bucaramanga (noreste), ante una verdeamarela ávida de revalidar el oro que levantó por primera vez en Rio-2016.

El también invicto Brasil de André Jardine garantiza su clasificación a Tokio con una victoria, aunque un empate le sirve en caso de que colombianos y uruguayos dividan puntos en el juego que abrirá la jornada.

“Tenemos que imponer nuestro juego, no solo en la calidad técnica. Tenemos que estar atentos a los detalles más pequeños”, dijo el mediocampista Pedrinho. “Será un gran juego, porque tienen un gran equipo, pero nuestro equipo también lo es”.

Batista no ha dado luces del elenco que saldrá a la cancha cafetera, si el poderoso once estelar o si dará chances a aquellos que jugaron poco.

Trataremos “de armar el mejor equipo que podamos para jugar el domingo, nosotros ya logramos la clasificación, pero el respeto por el torneo, por los que están jugando (...) lo vamos a tomar con la seriedad que merece”, afirmó el DT.

Posibles alineaciones del Argentina vs. Brasil por el Preolímpico:

Argentina: Cambeses; De la Fuente, Pérez, Medina y Claudio Bravo; Fausto Vera y Matías Zaracho; Álvarez, Alexis Mac Allister y Togni; Valentín Castellanos.

Brasil: Quaresma; Guga Rodriguez Gomes, Nino, De Lara Fuchs y Iago; Bruno, Henrique Mattheus, Pedrinho y Antony; Paulinho o Reiner y Cunha.

