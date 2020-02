Universitario: Diego Chávez y la inédita posición donde fue probado por Gregorio Pérez

Universitario de Deportes recibe esta noche a Sport Huancayo en el Estadio Monumental por la Liga 1 donde buscará su segundo triunfo consecutivo, luego de la victoria en el debut frente a Melgar en Arequipa. Uno de los jugadores que estaba ansioso de volverse a poner la camiseta crema era Diego Chávez.

Sin embargo, el lateral derecho, que firmó un contrato con la 'U' de seis meses con opción a renovar por seis más, no ingresó a la lista de convocados para el enfrentamiento ante el ‘Rojo Matador’. Según informó Libero, el club merengue no tramitó el carnet de cancha de Chávez porque los documentos no llegaron a tiempo y recién llegarán este fin de semana.

PUEDES VER Kylian Mbappé envió saludo a niño peruano [VIDEO]

El entrenador de Universitario, Gregorio Pérez, ha estado probando a Diego Chávez durante los entrenamientos en una posición que no es habitual en él, puesto que, siempre se desempeñó como lateral derecho. El DT uruguayo colocó al jugador de 26 años en la primera línea de volantes y quedó conforme con el rendimiento

Diego Chávez y la dura lucha con Aldo Corzo

“Aldo es una gran persona, un jugador de selección. También está Zevallos. Sé que va a ser duro ganarse el puesto. Acá el que esté mejor va a jugar y eso va a depender del profesor. Yo me entreno para cada día estar mejor y esperando mi oportunidad. Quiero agradecerles a los hinchas por cada aliento que me dan y el día que me toque jugar voy a matar por la camiseta”.

PUEDES VER Así recibieron a plantel de Sporting Cristal tras sufrir dura goleada en la Libertadores [VIDEO]

Dato: La última vez que Diego Chávez jugó oficialmente con Universitario fue el 24 de julio del 2016 ante Unión Comercio en Moyobamba.