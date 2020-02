El UFC 247 llega esta noche de sábado con dos intensos encuentros por los títulos de peso semipesado y peso mosca entre Jon Jones y Dominick Reyes , así como el de Valentina Shevchenko contra Katlyn Chookagian, respectivamente.

Para que no te pierdas ninguna de estas peleas de artes marciales y lucha, en la siguiente nota te contamos todos los detalles de este evento y en qué canales de televisión y online podrás verlo en vivo.

UFC 247: Valentina Shevchenko y Katlyn Chookagian

Valentina Shevchenko es una de las luchadoras más importantes y temidas del UFC y llega al enfrentamiento contra Katlyn Chookagian con un récord general 18-3 y una seguidilla de cuatro triunfos dentro de la nueva división de peso mosca.

Chookagian ganó la oportunidad de arrebatarle el título a Shevchenko tras vencer a Jennifer Maia y esta noche quiere volver a triunfar frente a ''The Bullet'.

Por su parte, Shevchenko parece no temerle a Chookagian. ''Ella es alta, pero flaca. Yo sé que ella no va a sobrepasar el peso más que yo. Sé que ella no va a tener la fuerza más de la que espero”, señaló Valentina durante una entrevista con UFC.

UFC 27

UFC 247: Jon Jones vs Dominick Reyes

El actual campeón de peso semipesado del UFC, Jon Jones, está dispuesto a todo para retener su título y no le teme a su retador, el también estadounidense Dominick Reyes.

''Es un gran kickboxer. Tiene gran alcance. Usa sus patadas muy bien. Pero no es el mejor boxeador. Tengo la intención de explotar eso.'', dijo Reyes sobre su rival Jon ‘Bones’ Jones y se mantiene enfocado ante la oportunidad de arrebatarle el título.

El reciente altercado verbal entre Jones e Isarel Adesanya, actual campeón de peso medio, podría haberlo distraído. ¿Será capaz de mantener su buena racha?

UFC 247

Valentina Shevchenko vs Katlyn Chookagian: horarios y canales de TV para ver la pelea

-Perú: 10:00 pm / FOX Action

-Argentina: 12:00 p.m. / FOX Action

-Colombia: 10:00 p.m. / FOX Action

-Chile: 12:00 p.m. / FOX Action

-Ecuador: 10:00 p.m./ FOX Action

-Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington D. C.) / ESPN

-España: 04:00 a.m. / DAZN

-México: 9:00 p.m. / Fighting Network

-Uruguay: 12:00 p.m. / FOX Action

Jon Jones vs Dominick Reyes: horarios y canales de TV para ver la pelea

-Perú: 10:00 pm / FOX Action

-Argentina: 12:00 a.m. / FOX Action

-Colombia: 10:00 p.m. / FOX Action

-Chile: 12:00 a.m. / FOX Action

-Ecuador: 10:00 p.m./ FOX Action

-Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington D. C.) / ESPN

-España: 04:00 a.m. /DAZN

-México: 9:00 p.m. / Fighting Network

-Uruguay: 12:00 p.m. / FOX Action

UFC 247: Cartelera completa

Peleas estelares

- Jon Jones (c) vs Dominick Reyes

- Valentina Shevchenko (c) vs Katlyn Chookagian

- Juan Adams vs Justin Tafa

- Mirsad Bektic vs Dan Ige

- Derrick Lewis vs Ilir Latifi

Peleas preliminares

- Trevin Giles vs Antonio Arroyo

- Alex Morono vs Kalinn Williams

- Lauren Murphy vs Andrea Lee

- Miles Johns vs Mario Bautista

- Domingo Pilarte vs Journey Newson

- Andre Ewell vs Jonathan Martinez

UFC 247: ¿Cómo ver las peleas ONLINE?

Si quieres ver los encuentros del UFC online, debes tener una cuenta pagada calificada como UFC Pay-Per-View. Con un valor de USD 34.99 más los impuestos dependiendo a tu país de origen, tendrás acceso a todos los eventos.

Otra opción es adquirir un pase directo exclusivo en UFC Fight Pass, donde además podrás ver el backstage de cada pelea. El costo es de USD 9.99 pero puedes usar la versión de prueba gratuita que consta de siete días.