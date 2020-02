Sigue AQUÍ UFC 247 EN VIVO | Esta noche tendremos el gran evento estelar de títulos de peso semipesado y peso mosca entre Jon Jones vs. Dominick Reyes y Valentina Shevchenko vs. Katlyn Chookagian, respectivamente, desde la ciudad de Houston, Texas.

El segundo Pay Per View (PPV) tendrá como cede principal al Toyota Center. En la siguiente nota te contaremos cómo seguir el evento UFC 247 en vivo, desde qué hora, canal y la transmisión especial que realizará La República Deportes.

UFC 247: Jon Jones vs. Dominick Reyes

Jon Jones, el actual campeón de peso semipesado de la UFC se verá las caras con su retador, el estadounidense Dominick Reyes, quien busca arrebatarle la gloria.

“Es un gran kickboxer. Tiene gran alcance. Usa sus patadas muy bien. Pero no es el mejor boxeador. Tengo la intención de explotar eso”, fueron las palabras de Dominick Reyes. “Me he estado preparando para este nivel toda mi vida. Miré a los ojos a Jon Jones y solo es un hombre”.

Por otro lado, Jon Jones resaltó que siempre se motiva al tener a un rival que nunca ha sido derrotado: “Dominick tiene la actitud de creerse superior y está bien. Voy a darle su primera derrota”.

UFC 247: Valentina Shevchenko vs. Katlyn Chookagian

La luchadora con nacionalidad peruana enfrentará Katlyn Chookagain por la pelea coestelar. Ambas lucharán por el campeonato peso mosca femenino. Su rival viene de una seguidilla de cuatro triunfos al hilo y un récord de 18-3.

Valentina Shevchenko es la actual campeona peso mosca; Chookagain se ganó la oportunidad de retarla tras vencer a Jennifer Maia y espera brillar esta noche. Sin embargo, la popular ‘The Bullet’ no le tiene miedo.

“Ella es alta, pero flaca. Yo sé que no va a sobrepasar el peso más que yo. Sé que ella no va a tener la fuerza más de la que espero”, reveló Shevchenko en una entrevista para UFC.

UFC 247: ¿Cuándo y a qué hora serán las peleas estelares?

La UFC 247 está programada para HOY sábado 08 de febrero desde las 18:15 pm (preliminares) y 22:00 (hora peruana) y podrás verlo con FOX Sports y FOX Action.

UFC 247: cartelera completa

Preliminares

-Perú: 10:00 pm / FOX Action

-Argentina: 12:00 p.m. / FOX Action

-Colombia: 10:00 p.m. / FOX Action

-Chile: 12:00 p.m. / FOX Action

-Ecuador: 10:00 p.m./ FOX Action

-Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington D. C.) / ESPN

-España: 04:00 a.m. / DAZN

-México: 9:00 p.m. / Fighting Network

-Uruguay: 12:00 p.m. / FOX Action

Peleas estelares

- Jon Jones (c) vs Dominick Reyes

- Valentina Shevchenko (c) vs Katlyn Chookagian

- Juan Adams vs Justin Tafa

- Mirsad Bektic vs Dan Ige

- Derrick Lewis vs Ilir Latifi

Cartelera Preliminar de UFC Fight Pass

- Miles Johns vs. Mario Bautista

- Journey Newson vs. Domingo Pilarte

- Andre Ewell vs. Jonathan Martinez

UFC 247: horarios para ver los preliminares

- Perú: 6:15 pm

- México: 5:15 pm

- Ecuador: 6:15 pm

- Venezuela: 7:15 pm

- Argentina: 7:15 pm

- Uruguay: 8:15 pm

- Brasil: 8:15 pm

- Paraguay :8:15 pm

UFC 247: horarios para ver la cartelera estelar

- Perú: 10:00 pm

- México: 9:00 pm

- Ecuador: 10:00 pm

- Argentina: 12:00 pm

- Uruguay: 12:00 pm

- Chile: 12:00 pm

- Estados Unidos: 10:00 pm

UFC 247: ¿Cómo ver GRATIS ONLINE las peleas del PPV?

Si deseas seguir la transmisión EN VIVO GRATIS del UFC 247, deberás estar conectado a La República Deportes, donde se pasarán todas las peleas preliminares y estelares.

UFC 247: ¿Dónde ver las peleas preliminares?

La transmisión de las preliminares del UFC 247 estarán a cargo de Fox Sports.

UFC 247: ¿Dónde ver las peleas estelares?

Las peleas estelares de la UFC 247 sólo podrás verlo en Fox Action.