Roberto el ‘Chorri’ Palacios, una de las voces autorizadas de Sporting Cristal, no pudo mantenerse al margen de la dolorosa derrota (4-0) que sufrieron los rimenes ante el cuadro ecuatoriano, Barcelona, en la Copa Libertadores.

El exjugador celeste y de la selección peruana no ocultó su molestia por el presente de Cristal, el cual considera que es entera responsabilidad de Manuel Barreto, a quien le envío contundente mensaje por la poca experiencia del entrenador.

“Barreto tuvo la suerte de haber estado en la reserva y le cayó ese premiazo de dirigir a un equipo importante como Sporting Cristal. Se sacó la Tinka. Un técnico tiene que quemar etapas", expresó el ‘Chorri’ Palacios a Radio Capital.

Pero no fue todo, pues el exelemento de 47 años enfatizó en las falencias del equipo cervecero, y sus ganas de regresar al campo para contribuir en el crecimiento del plantel que disputa la fase 2 de la Copa Libertadores.

“Lastimosamente, no es un momento muy grato por lo que se vio. Pensé que por los jugadores que tiene, se iba a tener un poquito más de jerarquía dentro de la cancha, inteligentes para jugar y contrarrestar a un equipo, que como local tenía que buscar la victoria. Faltó fortaleza para quitar la pelota, al equipo ayer me dio pena verlo de esa manera, es más hasta me quería meter yo a la cancha para poder ayudarlo y hacerlo despertar”, añadió Palacios.

Este jueves 13, Sporting Cristal buscará la hazaña ante Barcelona en el partido de regreso, el cual está programado para las 7:30 p. m.