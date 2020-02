Kylian Mbappé es uno de los jugadores con más proyección en la actualidad. A sus cortos 20 años, ha conseguido ganar un Mundial, y distintos premios individuales, despertando la admiración de miles de hinchas en todo el mundo.

Uno de esos hinchas es Benjamín, un niño peruano que vive en Puno, y que disfruta del deporte rey a orillas del lago Titicaca.

La cadena internacional Canal + llegó hasta esta parte de nuestro país para encontrar al pequeño fanático, pues le tenían una sorpresa.

“Hola, Benjamin, qué tal” saluda el delantero del PSG con un español bastante mordido, “te mando un abrazo”.

La emoción era notoria en el rostro de Benjamín, quien no podía creer que su ídolo lo saludaba a kilómetros de distancia. Simplemente inolvidable.

Kylian Mbappé se enojó con su técnico al ser sustituido

La estrella del PSG, Kylian Mbappé, tuvo un encuentro nada amistoso con el técnico del PSG, Tomas Tuchel, luego de que este decidiera reemplazarlo en el partido que el club parisino goleó a Montpellier por 5 a 0.

Más tarde, en conferencia de prensa, el entrenador alemán trató de explicar lo sucedido: “Yo soy el entrenador. Alguien debe decidir quién sale y quién entra, y ese soy yo. Kylian es muy inteligente, sabe lo que hace, No le gusta ser sustituido, a ningún jugador le gusta. No son imágenes bonitas, pero tampoco somos el único club donde se dan estas reacciones. No está bien, porque da que hablar”, apuntó.