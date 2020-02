Arsenal ‘caza’ a Gabriel Martinelli y Barcelona se queda sin brasileño estrella

En su reciente paso por la liga europea, el brasileño Gabriel Martinelli ha logrado captar la atención de los principales referentes del deporte rey. El Arsenal no desaprovechó la oportunidad de integrar al delantero a su plantel, adelantándose a un grande como el Barcelona.

Personajes reconocidos han expresado su admiración por el joven futbolista de 18 años. Ronaldinho lo catalogó como “el futuro mejor delantero del mundo”, mientras que Jurgen Klopp afirmó que “es un talento del siglo XXI”.

Barcelona deja ir al atacante canarinho

La ‘joya’ brasilera dio a conocer en una entrevista que había estado entrenando en el Barcelona, en La Masía en noviembre del 2018, pero que no lo llamaron.

PUEDES VER Ronaldinho abrirá una academia de fútbol en Perú en enero del 2020 [FOTO]

“Estuve 15 días entrenando con el Barcelona, en noviembre. El Barcelona me invitó a entrenar con ellos en La Masía pero después no quiso hacer nada conmigo, no me dijeron nada...”, expresó el delantero brasileño.

Por si fuera poco, también jugó junto a Ansu Fati en el Juvenil. “Entrené con Ansu Fati y nos hicimos amigos. Él me ayudó mucho allí y ahora está jugando en el equipo principal. Es un chico que merece todo lo bueno que le está pasando. Es súper humilde y me acogió súper bien allí”, indicó Martinelli.

⏰ A entrenar



🇦🇪 Día 1 Dubai

☀️ Sesión bajo el sol@DavidLuiz_4 🤝 Gabriel Martinelli pic.twitter.com/C062yirCKZ — Arsenal FC Español (@ArsenalEspanol) February 7, 2020

El atacante canarinho tiene 10 goles en su haber y 4 asistencias durante los 23 partidos oficiales que fueron celebrados esta temporada, lo cual lo ha convertido en uno de los futbolistas más cotizados. Incluso, el Real Madrid lo ha valorizado en 60 millones de euros.

Indudablemente la contratación de Gabriel Martinelli en Arsenal ha sido un acierto, ya que para la afición ha sido una larga temporada previa de irregularidades.