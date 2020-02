Pedro García sobre jugadores de Sporting Cristal: “No pueden ser tan fríos” [VIDEO]

Sporting Cristal recibió una goleada de cuatro goles ante Barcelona SC por la Copa Libertadores. El periodista deportivo, Pedro García criticó la actitud de los futbolistas y el planteamiento del encuentro.

“No hubo partido. Hay equipos que se caen en cierto momento. Se plantan, compiten un rato y se caen. Hay equipos que compiten un rato y la individualidad del equipo rival te pasa por encima. No hubo ni polémica, no hubo nada. Sporting Cristal no compitió en ningún momento del partido”, inició Pedro García.

“Pienso que si mi equipo está jugando mal. El equipo que me gusta a mí está jugando muy mal, el planteo está incorrecto, lo que quieras, pero competir también es cortar el juego. Ni siquiera los jugadores de Sporting Cristal podían agarrar a los del Barcelona SC, hoy es no es mi noche, no engrana no progresa, bueno ante eso hay que cortar. Hacer foul, pero ni eso”, continuó el periodista deportivo.

“¿Alguien vio alguna anticipación? ¿Alguna jugada de espíritu combativo? ¿Alguna rebeldía? El primer foul que vi fue la amarilla de Madrid en el segundo tiempo cuando ya iba 3-0”, comentó Pedro García.

“El jugador no puede ser tan frío, tan ‘ahueavado’ para disputar el nivel de Copa Libertadores. Como si no le importara cada pelota y eso es vital. Esa actitud se notó y era desesperante”, concluyó sobre los jugadores de Sporting Cristal.