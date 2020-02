La derrota de Sporting Cristal ante Barcelona SC por la Copa Libertadores 2020 ha dejado secuelas. Tras caer por cuatro goles, tanto los jugadores como el entrenador celeste, Manuel Barreto, han sido los puntos de la crítica.

Entre ellos, Julio César Uribe y Roberto Palacios. Ambas, exjugadores y figuras de Sporting Cristal mostraron su dolor y pesar en Capital Deportes.

El ‘Chorri’ expresó que no pudo aguantar ver la actitud de los futbolistas, revelando que quiso meterse para jugar el partido por ellos: “dolió mucho ver a Cristal ayer. Me hubiese gustado meterme a la cancha para hacer despertar a los jugadores”

Sin embargo, la crítica no cesó ahí. Palacos fue mucho más tajante y fue en contra de Manuel Barreto, a quien no ve como un entrenador ideal para Sporting Cristal: “Un técnico tiene que quemar etapas, Barreto recibió un premiazo de pasar de la reserva al primer equipo. Eso me jode”.

Por otro lado, Julio César Uribe fue un poco más condescendiente y no le ‘pegó’ tan fuerte a Barreto como sí lo hizo el ‘Chorri’: “Hay que seguir aprendiendo para evitar ser vapuleado”.

Al ser consultado sobre si Manuel Barreto es el entrenador ideal para Sporting Cristal, el ‘Diamante’ expresó que jamás “criticaría a alguien que fue jugador mío, es una gran persona y está en la capacidad de sacar provecho de este duro golpe, el cual le generará lecciones”.

Finalmente, fiel a su estilo, Uribe dejó una peculiar frase que englobaría el accionar de Cristal en el partido ante Barcelona: “Tener la pelota es como tener una novia hermosa y no besarla. En el fútbol, la razón de este juego es el gol y si no haces daño con el balón, da igual tenerla”.