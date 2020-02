Christian Cueva: espera su libertad entrenando en México

Christian Cueva ha decidido que los problemas contractuales por los que atraviesa no afecten su estado físico y mientras espera definir su futuro entrena con el plantel de Pachuca, club que milita en la Liga MX, así lo dejó ver el canal oficial de la institución que hizo públicas imágenes del entrenamiento del primer equipo.

PUEDES VER Copa Libertadores: Sporting Cristal cayó ante su similar de Barcelona SC

Hay que recordar que ‘Aladino’ no fichó aún por el club mexicano, pues su carta pase pertenece al Santos de Brasil, equipo que si bien no lo tiene en sus planes para este año, no lo dejaría marcharse tan fácilmente pues existe una molestia porque el peruano viajó días atrás a Argentina con la intención de conformar la lista de buena fe de algún equipo, esto generó un problema para el ‘Peixe’ pues nunca fue advertido de este viaje derivando el caso al departamento legal alegando “abandono unilateral”.

Ante esto Cueva solicitó a FIFA el desvinculamiento de su aún equipo alegando un incumplimiento de pago desde hace unos meses por derechos de imagen. Sin embargo, no contó con la intención de Santos de apelar, pues en Brasil no están dispuestos a dejar que el jugador se vaya sin dejar ningún beneficio al club.

Cueva, que consiguió que Pachuca lo quiera fichar, tiene un contrato con Santos hasta diciembre del 2022, pero quiere la rescisión del convenio, mientras que el club mexicano ya le pidió a la FIFA la transferencia del volante nacional.

En medio de este engorroso conflicto, el mediocampista es optimista con su futuro y ya entrena con el Pachuca con miras a que su fichaje al club mexicano se concrete lo más pronto posible y así pueda volver a tener continuidad, condición primordial para que vuelva ser tomado en cuenta por Ricardo Gareca con miras al inicio de las Eliminatorias Qatar 2022. Como se recuerda, Perú debutará ante Paraguay de visita y Christian quiere estar presente.

Sabía que...

Días claves. Según Globoesporte, la FIFA le ha dado a Santos hasta el 10 de febrero para pronunciarse sobre la solicitud de transferencia hecha por Pachuca.