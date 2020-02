El reflejo de la percepción personal determinará si este empate vale. Hará que algunos piensen que es un premio por el trámite y otros lo vean como un castigo por no ganar de local. Pero en medio de la polaridad, la igualdad queda en suspenso para una historia que todavía no termina. Un 1-1 en casa que sabe a poco, pero para otros a mucho, porque terminan siendo superados pero no derrotados. Con la mira puesta en la vuelta.

Algunos se quedarán con el empuje de Dos Santos, otros con el error compartido que acaba en gol. Fue un duelo complejo, de emociones, pero también de dudas. Cerro Porteño mostraba mucho oficio para manejar el ritmo, para llevar el juego a su velocidad. El esquema merengue quedaba desdibujado y el trámite se asemejaba más a lo planificado por Arce que por Pérez.

Las notas altas, como Federico Alonso o el mismo Aldo Corzo, para apagar incendios no eran suficientes para armar una melodía. En el ataque había disonancia, Dos Santos quedaba aislado, Millán desaparecía ante la presión rival y solo algunos chispazos de Urruti levantaban al público de la tribuna. Pero era muy poco para asustar a un equipo paraguayo que presionaba, tapaba la salida y se respaldaba en la experiencia de Haedo Valdez o Benítez. La ‘U’ solo llegó una vez, con un tiro de Hohberg a las manos del portero. Mientras en Cerro, Aguilar fallaba una chance clarísima.

Alfageme −cambiado− estaba muy solo a la hora de defender, y cerca Guarderas y Millán estaban en otra velocidad. El complemento aparecía como una continuación del guion, con el travesaño remecido con un tiro de Federico Carrizo, un Fórmula Uno cada vez que pisaba el acelerador.

Pero la ‘U’ respondió rápido. Los uruguayos se juntaron y Dos Santos, con poco ángulo, sacó un potente remate que fue desviado por el portero Muñoz. Luego Millán tuvo un momento de claridad con un gran pase largo que encuentra a Hohberg, que centra de zurda y Dos Santos cabecea tan fuerte la pelota que parecía un tiro. Un gol tan merecido como inesperado.

Las cuatro tribunas se levantan, el técnico Pérez −que simulaba cabecear antes del gol− alza las manos y abrazan a este uruguayo con alma de ‘serial killer’. Pero después del clímax bajaron los decibeles. De nuevo volvieron a las dudas. Aferrados a la garra y la entrega no era suficiente. La historia cada vez pesa menos y depende más del fútbol.

Un potente tiro libre de Patiño acaba en el empate paraguayo luego de que Carvallo da rebote y Óscar Ruiz (65’) fusila a unos metros. La defensa se quedó sin reacción y una desatención puede costar un partido. El DT merengue decidió mandar a dos delanteros con el ingreso de Alexander Succar, pero más no siempre significa mejor. El problema era la elaboración, el no tener el balón.

Ese dominio de Cerro casi se convierte en triunfo, pero apareció Carvallo para salvar tres veces en los últimos minutos. La llave está abierta, la vuelta es la próxima semana sin público y la ‘U’ deberá dar un salto de calidad para seguir en la Copa.

Opinión

Gregorio Pérez - DT de Universitario: “Fue un partido duro ante un muy buen rival. Tenían la pelota, pero la ‘U’ no pasaba momentos de zozobra. Nosotros con mucho empuje, daba la sensación de que podíamos volver a anotar”.

Dos Santos resalta la entrega

El delantero merengue Jonathan Dos Santos destacó la actitud de sus compañeros, en un duelo complicado. “Cerro es muy intenso, es un equipo que juega muy bien, que tiene muy buenos jugadores. Nos costó porque ellos tenían mucha gente en el medio. Nos faltó manejar un poco más la pelota, ahí pecamos un poco. Rescato la entrega”, indicó.