“Si PSG gana la Champions League, Neymar ganará probablemente el Balón de Oro”, vaticinó la antigua estrella brasileña del Real Madrid Kaká en una entrevista concedida a la AFP el martes durante su paso por París para realizar una formación en dirección deportiva organizada por la UEFA.

El antiguo volante de 37 años es el último jugador brasileño en haber conquistado el Balón de Oro, en 2007, justo antes de la década de reinado hegemónico compartido entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Precisamente, el exjugador de AC Milan cree que Neymar puede sucederle con el trofeo al mejor jugador del año.

"Para mí sí. Es uno de los mejores jugadores del mundo, no hay duda al respecto. Lo que necesita ahora es cumplir en el plano colectivo una temporada completa en todas las competiciones y ser uno de los protagonistas de esos éxitos. Si el PSG conquista la Liga de Campeones, lo ganará probablemente", agregó.

Neymar celebró en una discoteca del centro de París su 28 cumpleaños, en una fiesta que según algunos medios de comunicación acabó bien entrada la madrugada y a la que participaron todos los miembros de la plantilla.

El brasileño no formó parte de la convocatoria del PSG en el triunfo por 2-1 frente al Nantes, oficialmente por una lesión intercostal en el choque frente al Monpellier. El jugador no dio ninguna muestra de dolor durante los segundos 45 minutos hasta el final del duelo, en el que no fue sustituido.

Con información de AFP.