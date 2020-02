[EN VIVO] Millonarios vs. Always Ready HOY: hora y canal del partido por Copa Sudamericana

Millonarios vs. Always Ready EN VIVO | Ver Millonarios vs. Always Ready Gratis por Internet | TRANSMISION TV ONLINE | HOY chocan (EN DIRECTO vía DirecTV Sports y ESPN) por la ida de la fase 1 de la Copa Sudamericana 2020. Este partido se jugará en el Campín de Bogotá y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Millonarios vs. Always Ready por Copa Sudamericana?

Si quieres ver Millonarios vs. Always Ready EN VIVO, equipos que por primera vez en la historia se enfrentarán en una Copa Sudamericana, podrás seguirlo a partir de las 7:30 p. m. (hora peruana). A continuación, te dejamos los diferentes horarios de este duelo:

- Millonarios vs. Always Ready en México- 6:30 p. m.

- Millonarios vs. Always Ready en Ecuador - 7:30 p. m.

- Millonarios vs. Always Ready en Colombia - 7:30 p. m.

- Millonarios vs. Always Ready en Estados Unidos (Washington, Miami, Florida, Washington D. C., Nueva York) - 7:30 p. m.

- Millonarios vs. Always Ready en Venezuela - 8:30 p. m.

- Millonarios vs. Always Ready en Bolivia - 8:30 p. m.

- Millonarios vs. Always Ready en Paraguay - 9:30 p. m.

- Millonarios vs. Always Ready en Chile - 9:30 p. m.

- Millonarios vs. Always Ready en Uruguay - 9:30 p. m.

- Millonarios vs. Always Ready en Argentina - 9:30 p. m.

- Millonarios vs. Always Ready en Brasil - 9:30 p. m.

Millonarios no ha ganado ningún partido este año de los tres disputados por el Torneo Apertura de la liga colombiana 2020 que arrancó en enero.

Always Ready, que volvió en 2019 a la primera división del fútbol boliviano tras 27 años de ausencia, es segundo en la tabla de posiciones con una sola derrota en cuatro encuentros jugados en 2020.

Millonarios ha llegado en dos ocasiones a semifinales de la Copa Sudamericana (2007, 2012) y sueña con subir el listón. Sin embargo, no pasa por su mejor momento, ya que el último domingo en la liga colombiana empataron con La Equidad a dos goles en su propia casa.

Aunque el equipo mejoró en el juego, creció en la desesperación porque en tres fechas no ha podido encajar una victoria. Los Albiazules están en la decimoquinta posición de la tabla de posiciones con dos unidades.

“Estamos cometiendo errores en defensa, pocos, pero nos (los) están cobrando los rivales (...) Tenemos que estar más concentrados porque estamos anotando pero no sacamos ventaja”, dijo Alberto Gamero, entrenador de Millonarios desde comienzos de diciembre.

Por su parte, Always Ready logró esta clasificación internacional después de 52 años en el banco. En 1968, jugó la Copa Libertadores por primera vez en su historia, así que el partido contra Millonarios marca su regreso a un torneo Conmebol.

El cuadro de la banda roja está listo para su primer duelo en la Copa Sudamericana 2020, luego del triunfo sobre The Strongest el fin de semana (4-1) en condición de local.

Dirigidos desde diciembre por Eduardo Villegas, uno de los más laureados del fútbol boliviano, el equipo llegará a Bogotá con un trajín de cuatro compromisos del torneo local que ha sorteado con pericia.

“Estamos contentos con el rendimiento de los jugadores, creo los dos aspectos que manejamos, el físico y el táctico, es altamente positivo, pero el aspecto emocional de los jugadores, la entrega, el esfuerzo, la humildad, también son agregados que nos están dando un plus que se manifiesta dentro de la chancha”, declaró el estratega de Always Ready.

Canal de transmisión del Millonarios vs. Always Ready por Copa Sudamericana

Para seguir el minuto a minuto del Millonarios vs. Always Ready EN VIVO por la Copa Sudamericana, podrás sintonizarlo por los siguientes canales de transmisión:

Perú: DirecTV Sports EN VIVO, DirecTV Play, ESPN Play

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play, ESPN Play

Brasil: DirecTV Sports, DirecTV Play, ESPN Play

Bolivia: DirecTV Sports, DirecTV Play, ESPN Play

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play, ESPN Play

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play, ESPN Play, Antena 2

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play, ESPN Play

Estados Unidos: ESPN Play, DirecTV Play

México: DirecTV Play, ESPN Play

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Play, ESPN Play

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play, ESPN Play

Millonarios vs. Always Ready: alineaciones probables del partido por Copa Sudamericana

Millonarios: Wuilker Fariñez - Juan Pablo Vargas, Breiner Paz, Omar Bertel, Elvis Perlaza - John Duque, Juan Carlos Pereira, David Macalister Silva - Hansel Zapata, Ayron del Valle y José Ortíz.

Always Ready: Carlos Emilio Lampe - Nelson David Cabrera, Marcos Israel Barrera, Samuel Galindo - Cristhian Alexseis Arabe, Victor Hugo Melgar, Javier Andrés Sanguinetti, Josué Limberth Mamani - Marcos Emanuel Ovejero, Rodrigo Luis Ramallo, Marc Francois Enoumba.