Hija de Pablo Bengoechea busca trabajo: “No influye quien es mi padre”

Elo Bengoechea, hija mayor del entrenador de Alianza Lima Pablo Bengoechea, publicó en sus historias de Instagram un contundente mensaje para sus críticos. En el escrito, la periodista deportiva explicó que se encuentra en búsqueda de un trabajo laboral en nuestro país y dejó en claro que su padre no está ayudándola para conseguir una nueva ocupación.

“A quien corresponda: mi hermana mayor es escribana (notaria), yo soy ama de casa, periodista de profesión, y mi hermana menor es estudiante de abogacía. Mi padre habla con las tres de su trabajo. Nosotros hablamos de nuestras carreras/trabajos/vidas con él. Fin del morbo”, escribió Elo.

“Y sí, estoy en la búsqueda laboral. Puede ser ejerciendo la profesión de periodista deportiva o de cualquier otro ámbito. Pero mi vida personal y quien es mi padre, no influyeron ni lo harán en mi posible vida laboral”, concluyó.

Cabe resaltar que Elo Bengoechea defendió a su padre de las críticas de los hinchas en Twitter después de la derrota por 3-2 frente a Alianza Universidad en Matute en el inicio del Torneo Apertura 2020 de la Liga 1 Movistar.

El tiene twitter, le puedes decir tu 😉🤷🏻‍♀️ — Elo Bengoechea Silva (@EloBengoechea) February 1, 2020

“Elo solo una cosita, ¿por favor le puedes decir a tu papá que deje de inventar con línea de 3? Que juegue como el 2017, gracias”, le pidió un seguidor blanquiazul. A lo que ella respondió: “Como periodista puedo debatir muchas cosas de Alianza y de otros cuadros, pero eso no me hace mensajera. Si quieres debatir conmigo no me mandes decirle cosas a mi padre, debate conmigo”, expresó.