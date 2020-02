Ronaldinho y el día en que fue amenazado por Makelele con mandarlo al hospital

La figura de Ronaldinho fue considerada en su momento como el mejor jugador del mundo. Durante su estadía en el Barcelona por el año 2006 alcanzó su pico de rendimiento.

El brasileño regalaba hartos lujos en el campo de juego para el deleite de su afición. Era el terror de los defensores, hasta que un día el francés Claude Makelele se hartó y lo amenazó.

"En un momento sentí que Ronaldinho se comenzó a abusar con tantos lujos. Me le acerqué y le avisé: “Eres un niño, prefiero que salgas del partido porque tienes muy buenas condiciones, pero todos tus trucos de PlayStation van a hacer que te mande al hospital”, le dijo el ex volante del equipo inglés.

Sin embargo, la respuesta del crack del Barcelona lo dejó estupefacto a la estrella al ex futbolista de la selección de Francia: “Él se agachó, tomó el balón, me lo dio y me respondió: ‘perdón anciano’".

La conversación se dio en un partido de Champions League en el año 2006 en el que terminaría con la eliminación del Chelsea.