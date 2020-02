Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan este jueves 6 de febrero por los cuartos de final de la Copa del Rey 2020 en el Estadio Santiago Bernabéu desde la 1:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

Real Madrid y Real Sociedad, dos de los equipos que mejor fútbol están desplegando esta temporada en España, medirán fuerzas este jueves en el estadio Santiago Bernabéu en un duelo de gran atractivo para la espectador pese a que Zinedine Zidane aplaza el regreso a los terrenos de juego de Eden Hazard.

El Real Madrid de Zidane vuelve a tener confianza en sí mismo como para luchar por todos los títulos. Llega lanzado al duelo copero, el primero que acoge el Bernabéu con el nuevo formato de Copa del Rey instaurado por la Real Federación Española de Fútbol, tras 21 partidos sin conocer la derrota.

Su solidez como líder de LaLiga Santander y en una Copa del Rey sin sobresaltos con triunfos en Salamanca ante el Unionistas y La Romareda frente al Real Zaragoza, la pone a prueba la Real Sociedad que lidera un futbolista del agrado de Zizou, el noruego Martin Odegaard, que pasará un importante examen para decidir si se cumple el acuerdo de dos años de cesión o el Real Madrid adelanta un año su regreso a casa.

Zidane mantendrá la fórmula copera que le está dando resultado. Rotaciones y mezcla de titulares con suplentes. Se espera la entrada de futbolistas como Alphonse Areola en la portería en la competición que le corresponde; Nacho Fernández, Militao y Marcelo en la zaga; Luka Modric en la medular y Vinicius arriba.

La atención se centraba en la vuelta a los terrenos de juego de Hazard, lesionado desde el 26 de noviembre y ya en condiciones de ir recibiendo minutos, pero Zidane opta por aplazar la fecha de su vuelta porque no le ve preparado para un duelo de tan alta intensidad. Fuera también se queda Gareth Bale, pese a estar en plenitud de condiciones, en una situación que comienza a ser un pulso público. Zidane con contó con el galés en el derbi ante el Atlético ni firmaron las paces en Copa.

No forzará el técnico madridista en defensa a Dani Carvajal, con molestias, ni a Casemiro en el centro del campo, lo que provoca que la posición de Fede Valverde se retrase. También arrastra molestias Lucas Vázquez y en la enfermería siguen Marco Asensio y Mariano Díaz. Para el técnico madridista, el duelo “es una final”.

La Real Sociedad apela a la fe y la pasión para dar la sorpresa y superar al mejor Real Madrid de la temporada y hacerlo en el Bernabéu, una gesta para la que deberá encontrar de nuevo la mejor versión de sí misma, precisamente la que ha exhibido en la Copa el Rey.

El equipo donostiarra tiene bajas importantes para este encuentro, algunas ya amortizadas por la cantidad de tiempo transcurrido en el dique seco, como la de sus capitanes Asier Illarramendi y David Zurutuza, a las que se suman las del portero Miguel Ángel Moyá, condicionado por un problema de rodilla, y la del central Diego Llorente.

La Real, a pesar de todo y de que su rendimiento en las últimas jornadas ligueras ha sido más bien errático, con un triunfo y tres derrotas en cuatro partidos, espera que el uniforme copero le dé nueva vida y que en una eliminatoria a un partido la suerte esté de su lado.

Ha sumado en Copa cuatro victorias con un sólo gol en contra por diecisiete a favor y ha eliminado a dos equipos de primera, Espanyol y Osasuna, aunque en ambas ocasiones aprovechó la ventaja de jugar en el Reale Arena.

Martin Odegaard será el futbolista a seguir en la Real y habrá que ver cómo el joven talento noruego supera la presión en el que puede ser su estadio y su afición en el futuro. El centrocampista jugó solo media hora el pasado domingo ante el Leganés, mientras que otros jugadores básicos de la Real, como Mikel Oyarzabal y Mikel Merino, descansaron y estarán este jueves en el once inicial que intentará volver a unas semifinales de Copa.

Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO: horarios por la Copa del Rey

Real Madrid vs. Real Sociedad en Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 1.00 p.m.

Real Madrid vs. Real Sociedad en Estados Unidos: 1.00 p.m. (ET) / 10.00 a.m. (PT)

Real Madrid vs. Real Sociedad en México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 12.00 p.m.

Real Madrid vs. Real Sociedad en Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 2.00 p.m.

Real Madrid vs. Real Sociedad en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3.00 p.m.

Real Madrid vs. Real Sociedad en España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 7.00 p.m.

Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO: alineaciones probables por la Copa del Rey

Real Madrid: Areola; Nacho, Militao, Sergio Ramos, Marcelo; Valverde, Kroos, Modric; Isco, Vinicius y Benzema.

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Aritz Elustondo, Le Normand, Monreal; Zubeldia, Merino, Odegaard; Portu, Isak y Oyarzabal.