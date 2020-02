Carlos Tévez, ‘Carlitos’ para sus amigos y miles de fanáticos alrededor del mundo, está de cumpleaños. A sus 36 años, el delantero estrella de Boca Juniors ha afrontado de todo en su carrera, desde sus inicios en el barrio de Fuerte Apache hasta haber tocado la cima del mundo con un balón.

De todas las duplas que tuvo dentro de las canchas, una que marcó su carrera fue con el astro del Barcelona, Lionel Messi. A propósito de esta fecha tan importante para el ‘Apache’, y a pocos días de reencontrarse en un partido por el trofeo Joan Gamper, repasemos cómo se transformó su amistad dentro y fuera de las canchas.

Hace muy poco, el ‘delantero del pueblo’ se refirió a su excompañero de una manera mucho más cordial: “siempre jugar contra él (Messi) o para él me hacía feliz, así que ahora voy a ser feliz por enfrentarlo y mirarlo más de cerca. No le hablé, seguramente me lo encontraré en Barcelona”. Sin embargo, esta aparente cordialidad actual no siempre fue tal.

Cuando Messi recién asomaba en la Selección Argentina, allá por mediados del 2005, ‘Carlitos’ era uno de los indiscutibles del plantel junto a Juan Román Riquelme. Mientras que Tévez era ídolo de multitudes en Boca y en Corinthians, la 'Pulga’ era una figura en pleno crecimiento que tenía visos de que trascendería a más.

En los entrenamientos y en los partidos, ambos se veían muy cercanos ante el país. Pero con el ingreso de Lionel Andrés a ‘la albiceleste’, poco a poco incrementó su importancia en el grupo y, al mismo tiempo, la relegación del ‘Apache’.

El primer atisbo de fricción se dio en las eliminatorias rumbo a Alemania 2006, cuando Carlos Tévez aprovechó una fecha de descanso de Messi para dejar un mensaje a la prensa: “Ahora contra Uruguay que me caguen a patadas a mí, ¿no?”.

PUEDES VER: Ricardo Gareca es el segundo entrenador mejor pagado de Sudamérica

A medida que pasó el tiempo (Copa América 2007, eliminatorias Sudáfrica 2010), la figura de Lionel Messi fue volviéndose más importante en la AFA, la de Tévez fue disminuyendo. Incluso se formó el llamado ‘grupo de amigos’ de Lionel, del cual Carlitos nunca pudo formar parte del todo.

Ya en la Copa América 2011, la que organizó Argentina -y tenía la obligación de ganar-, las cosas empeoraron. El DT Serbio Batista no tenía pensado convocar a Tévez, pero la prensa local presionó fuerte para que Carlos integre el equipo. Y lo logró.

No obstante, pese a que en Inglaterra le iba de maravilla, el rendimiento del 'Apache’ con Argentina no fue el esperado. Sumado a que no llegaba 100% a punto, falló el penal definitivo con el que cayeron eliminados en cuartos de final por Uruguay.

Para el Mundial Brasil 2014 las cosas no mejoraron. Alejandro Sabella, el entrenador de turno de la ‘albiceleste’, decidió no convocar a Tévez; a lo que el artillero -que ahora jugaba en Juventus- respondió fuerte: “Se ve que Sabella no tiene cable para ver fútbol italiano”.

Cuando la prensa argentina preguntó a Messi si la no convocatoria pasaba porque tenía una pelea manifiesta con su compañero de selección, la ‘Pulga’ intentó ser tajante: “Me hicieron pelear con Riquelme, con Carlitos y con Maradona. Yo no tengo problemas con nadie”.

Después de la Copa América de Chile 2015, y su retiro de la selección absoluta, Carlos Tévez confesó haber tenido momentos de fricción con Lionel Messi, aunque dio muestras de que está arrepentido de ello. “Una sola vez lo puteé. Y después le pedí perdón”, dijo entonces a la prensa.

Con estas últimas palabras de aprecio de Carlitos, todo indica que los malos ratos de camerín son cosa del pasado.