El entrenador del Barcelona, Quique Setién, se desmarcó este miércoles de la crisis que vive el club catalán, cuyo último episodio ha sido el enfrentamiento entre la estrella del equipo, Lionel Messi, y el secretario técnico, Eric Abidal.

"A mí habladme de fútbol, por favor; lo demás no me interesa", pidió Setién a la prensa en la previa del partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic Club. Setién restó importancia al momento convulso que vive la entidad azulgrana al asegurar que "en todos los clubes del mundo hay problemas" y que hoy, él y sus jugadores solo le dedicaron "un minuto" a comentar los del Barça, antes de ponerse a entrenar.

Después de que Abidal responsabilizase a los jugadores de la destitución de Ernesto Valverde en una entrevista al diario Sport, Messi le acusó de ensuciar a todo el vestuario al no dar nombres y de no asumir su responsabilidad.

Al respecto, Quique Setién destacó que el astro argentino tuvo hoy la misma actitud que siempre y se entrenó a su nivel habitual: "Lo he visto bien, sonriente. Le encanta venir a entrenar, le encanta estar aquí y los he visto como lo vi ayer o antes de ayer".

"Messi ya tiene la experiencia y la capacidad suficiente para decidir las cosas que tiene o no tiene que hacer. Yo no me voy a meter en la vida de Messi ni en la de nadie", añadió.

Lo único que le interesa, insistió el preparador santanderino, es dar a sus jugadores “las herramientas para que jueguen” y que todo lo que no tenga que ver con el fútbol “les afecte lo menos posible”.

Con información de EFE.