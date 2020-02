América vs. Puebla EN VIVO: horario y canales del partido por la Liga MX

América vs. Puebla EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO STREAMING | se enfrentan este martes 4 de febrero, desde las 8:30 p.m. (hora del centro de México) y 9:30 p.m. (hora de Perú) por duelo pendiente de la fecha 1 de la Liga MX 2020, en el estadio Cuauhtémoc, vía TV Azteca y Sky Sports. La República Deportes te llevará la cobertura minuto a minuto del partido, con los goles, jugadas, marcador final y resumen del compromiso.

América y Puebla chocarán esta noche para completar su partido pendiente de la primera fecha, en un duelo de equipos derrotados la jornada pasada. Ambas escuadras solo han podido ganar una vez en este arranque del torneo mexicano, por lo que deben empezar a mejorar su rendimiento para remontar posiciones.

América vs. Puebla EN VIVO: ¿Cómo llegan las Águilas?

América viene de perder de forma sorpresiva ante Juárez jugando como local por 3-1 en la última fecha. El conjunto de Miguel Herrera se quedó con 10 hombres apenas a los 3′ por la expulsión de Jorge Sánchez, un golpe del que nunca pudo recuperarse y que le costó la primera derrota de la temporada.

Por si fuera poco, el ‘Piojo’ tendrá que lidiar con siete bajas en su plantel para este partido: Nicolás Castillo, Renato Ibarra y Andrés Ibargüen (lesionados), Nicolás Benedetti, Sebastián Cáceres y Federico Viñas (juegan el Preolímpico sudamericano), y Jorge Sánchez (suspensión). No obstante, un triunfo podría hacer que el cuadro capitalino escale desde la undécima hasta la cuarta posición, dependiendo del marcador por el que venza.

Puebla vs. América EN VIVO: ¿Cómo llega la Franja?

La situación tampoco es del todo buena en la vereda de enfrente. Puebla cayó en su visita al Necaxa la fecha pasada y encajó su segunda derrota consecutiva en este inicio del campeonato. Los Camoteros están antepenúltimos en la tabla de posiciones con 3 unidades, solo por encima de Monterrey y Morelia, ambos con 1.

El último triunfo de Puebla sobre el América en liga se dio en abril del 2018, cuando venció 3-1 como local. Después de eso, acumula 3 caídas consecutivas, una de ellas jugando en casa.

Puebla vs. América EN VIVO: posibles formaciones

Puebla: Vikonis; Martínez, Perg, Rodríguez, Arreola; Gonzalez Díaz, Salas, Zavala, Marrugo; Zaldívar, Menendez.

DT: Juan Reynoso

América: Ochoa; Valdez, Aguilera, Fuentes, Aguilar; Sánchez González, Suárez, Córdova, Dos Santos; Martin.

DT: Miguel Herrera

América vs. Puebla EN VIVO: ¿A qué hora juegan por la Liga MX?

- América vs. Puebla EN VIVO en México (Sonora): 7:30 p.m.

- América vs. Puebla EN VIVO en México (Ciudad de México): 8:30 p.m.

- América vs. Puebla EN VIVO en México (Quintana Roo): 9:30 p.m.

- América vs. Puebla EN VIVO en Perú, Colombia y Ecuador: 9:30 p.m.

- América vs. Puebla EN VIVO en Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 9:30 p.m.

- América vs. Puebla EN VIVO en Bolivia y Venezuela: 10:30 p.m.

- América vs. Puebla EN VIVO en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 11:30 p.m.

- América vs. Puebla EN VIVO en España: 3:30 a.m. (miércoles 5)

América vs. Puebla EN VIVO: ¿En qué canal ver el partido de la Liga MX?

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Estados Unidos: TUDN en Vivo, TUDN USA

América vs. Puebla EN VIVO: ¿En qué estadio jugarán por la Liga MX?

El partido pendiente América vs. Puebla por la Liga MX se disputará en el estadio Cuauhtémoc, de la ciudad de Puebla de Zaragoza. Este reciento, sede mundialista en dos oportunidades, tiene capacidad para 52 mil espectadores.