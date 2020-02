Brian Fernández, ex Necaxa, sobre el asalto: “Me apuntaron en la cabeza” [FOTOS]

Brian Fernández, delantero del Colón de Santa Fe, atraviesa días difíciles desde su llegada Argentina. Y es que el futbolista que vistió los colores del los ‘Rayos’ del Necaxa mexicano nuevamente faltó a un día de entrenamiento sin previo aviso. Según una declaración brindada a TyC Sports, Fernández confirmó haber sido víctima de un robo.

El incidente sucedió este martes cuando el ex goleador del Necaxa fue “a buscar a una chica” y cuando quiso emprender rumbo al campo de prácticas de Colón. Fue en ese momento en el que fue abordado por los delincuentes.

“Me apuntaron con una pistola en la cabeza”, denunció el delantero. Además, el ex jugador del Necaxa reveló detalles del incidente: “Me robaron un reloj Rolex y le tiraron un ladrillo a la camioneta. Estoy tranquilo porque a mí no me pasó nada”, precisó.

No obstante, Brian Fernández logró identificar a las personas que le robaron y también explicó el supuesto motivo del delito. “Eran hinchas de Unión que me preguntaron si yo era ‘Brian el que manda en Santa Fe’ por un vídeo que subí yo para joder nomás, pero se ve lo tomaron en serio”, detalló el popular ‘Tanito’.

Cabe señalar que no es la primera vez que el Colón de Santa Fé no tiene noticias de Brian Fernández. En la última semana, su familia reportó que estaba desaparecido, noticia que fue desmentida por el propio jugador señalando que tuvo que esconderse por las amenazas que recibe.

¿Quién amenaza a Brian Fernández?

Se especula que el ex jugador de Necaxa vive una tensa situación con su padre, quien supuestamente había publicado mensajes amenazantes hacia el jugador.

“No jugas acá en Santa Fé mientras yo viva acá, corta. O te vas vos o me voy yo, así de corta. Te declaro la guerra y uno muere”, habría publicado su Miguel Ángel Fernández a través de su Facebook.

Hasta el momento, el Colón de Santa Fe no se pronunció sobre el futuro de Brian Fernández, ex delantero del Necaxa.