Problemas en el paraíso ‘blaugrana’. Barcelona se acaba de meter en un problemón debido a que ha surgido una especie de pelea entre Lionel Messi y Éric Abidal por unas polémicas declaraciones del secretario técnico del club sobre la salida del antiguo entrenador, Ernesto Valverde.

Y es que el ex defensor francés indicó que luego del Clásico ante Real Madrid la directiva comenzó a trabajar en el reemplazo del Valverde porque muchos futbolistas de la plantilla culé se encontraban “insatisfechos” con el comando técnico e incluso aseguró que la relación en el vestuario estaba rota.

Abidal dijo esas palabras en una entrevista ofrecida al diario Sport y apenas salió a la luz, Messi no tardó en pronunciarse al respecto a través de sus redes sociales. El crack argentino publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram donde negó lo dicho por el retirado deportista y le exigió que de nombres.

Lionel Messi compartió una historia de Instagram sobre las palabras de Abidal.

Respuesta de Messi a Abidal en Instagram

“Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha y, además, somos los primeros en reconocer cuándo no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo de las decisiones que toman. Por último, creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no, se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”, sostuvo el popular Abi.

Esta respuesta de la estrella albiceleste podría traer tensiones entre el plantel y la directiva de la estructura del Barcelona. Y es que la frase que –al parecer- más molestó a Messi fue esta: “Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho”; por eso salió de inmediato a hablar del tema.

Declaraciones de Abidal sobre el caso Valverde

“Primero, nunca es fácil. Antes de todo agradecer a Ernesto todo el trabajo que hizo, ganar títulos y manejar muy bien el equipo, pero desde fuera se veía que le faltaba una marcha más al equipo y por esto tocaba hacer este cambio. No sé si su salida ha sido buena o mala, cada uno tiene su opinión, pero siempre es difícil tomar esa decisión. Una persona a la que tienes que despedir nunca estará contenta. Pero, lo hicimos pensando en lo mejor para el equipo”, manifestó Abidal sobre la salida de Valverde.