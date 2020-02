PSG vs. Nantes cara a cara EN VIVO HOY EN DIRECTO ONLINE desde el Estadio de la Beaujoire por ESPN a las 3:05 p.m. en el horario peruano en una nueva edición del partido por la Ligue 1. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto vía La República Deportes.

El enfado de Kylian Mbappé el sábado tras ser sustituido por su entrenador Thomas Tuchel en la victoria (5-0) ante el Montpellier enturbia la marcha triunfal del PSG en el campeonato. Un nuevo capítulo de su distanciamiento, antes de jugar con el Nantes el martes en la 23ª jornada.

Hay algo que no funciona en la gran temporada del PSG, líder del campeonato francés con 12 puntos sobre el Marsella, clasificado para octavos de Champions, para la final de la Copa de la Liga y para cuartos de la Copa.

PSG vs Nantes EN VIVO: Tuchel habló sobre el cruce con Mbappé

“No son unas imágenes buenas, pero no somos el único club que vive ese tipo de reacción. No estoy enfadado, pero estoy triste porque no es necesario”, señaló el técnico del PSG.

"Pero seguiré así, tomaré decisiones deportivas. No jugamos a tenis, jugamos a fútbol, debemos tener respeto por todo el mundo", añadió el alemán.

PSG vs Nantes EN VIVO: Los retos de Tuchel

A dos semanas del inicio de los octavos de final de la Champions ante el Borussia Dortmund, el calendario del PSG incluye esta semana el desplazamiento a Nantes y la recepción al Lyon, dos desafíos deportivos en un momento de tormenta interna.

Según la prensa, Mbappé y Tuchel hablaron el domingo para limar asperezas, en una relación que ha sufrido varios episodios similares en el año largo en el que el alemán ha ocupado el puesto de entrenador en el PSG.

"Pienso que es mejor que salga enfadado que con una sonrisa. Muestra sus ganas de seguir en el campo y marcar goles", explicó su compañero Presnel Kimpembe.

"Es difícil salir, pero hay que comprender que hay otros jugadores que quieren entrar", añadió el argentino Ángel Di María.

De cara al partido contra el Nantes, la baja del brasileño Neymar, por un golpe en las costillas, debería facilitar un poco el trabajo a Tuchel.

