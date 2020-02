Pizarro sobre difícil situación del Werder Bremen: “No es fácil, pero no comenzaré a llorar”

La preocupación va en ascenso en la afición del Werder Bremen, y es que el club alemán se ubica en una de las zonas más incómodas de la tabla de posiciones, acariciando la áspera superficie del descenso, ¿qué dijo al respecto Claudio Pizarro?

El delantero peruano y referente de la Bundesliga reconoció el peligro que atraviesa el equipo verdiblanco si hoy se acabaría la competencia alemana debido al penúltimo lugar que ocupa, lo cual significaría que perdería la categoría.

Claudio Pizarro

Sin embargo, el Bombardero de los Andes dejó en claro que pese a la mala racha que pasa el Werder Bremen ganando solo dos partidos de los últimos diez que ha disputado en la Bundesliga.

“Sé que la situación no es fácil, pero por eso no comenzaré a llorar. Solo soy una persona feliz”, enfatizó Claudio Pizarro al canal SPORT1. Asimismo, reveló que tiene la formula para no abrumarse en la inquietud que le genera los resultados.

Tabla de posiciones de la Bundesliga.

“Con el tiempo, aprendí que si quieres salir de la situación, debes seguir trabajando y siempre mirando hacia el futuro”, expresó el excapitán de la selección peruana.

De esta manera, Werder Bremen de Claudio Pizarro buscará salir de la crisis futbolística en las 14 fechas que le restan para terminar con la temporada, y a la par, pelea por el DFB Pokal ante el Borussia Dortmund, este martes en los octavos de final de la competencia.