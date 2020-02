Argentina vs. Uruguay cara a cara EN VIVO desde el Estadio Alfonso López HOY EN DIRECTO ONLINE por DIRECTV a las 8:00 p. m. en el horario argentino y uruguayo, mientras que en Perú será a las 6:00 p. m., en una nueva edición del ‘Clásico de la Plata’ y en el cuadrangular final del Preolímpcio Sub-23. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto vía La República Deportes.

Sin título olímpico desde Pekín-2008, bajo el aura de Lionel Messi, la carta fuerte de Argentina es su equilibrio: cuatro victorias, la segunda mejor ofensiva y la defensa más eficiente con dos goles recibidos.

“Acá, como les digo a los chicos, el que se relaja pierde y nosotros no nos podemos relajar”, dice el técnico Fernando Batista. El orientador había advertido que el principal objetivo en el Preolímpico era preparar jugadores para la mayor en su camino hacia Catar-2022.

Pero la autoridad con que solventaron el Grupo A les da para pensar en más. Aunque se estrenarán el lunes ante Uruguay, en el Clásico del Río de la Plata, sus ojos estarán en el 9 de febrero, cuando cierren el campeonato ante Brasil.

Los delanteros Adolfo Gaich y Julián Álvarez y los mediocampistas Alexis Mac Allister y Matías Zaracho lograron sincronizar sus talentos para vulnerar las vallas colombianas, ecuatorianas, venezolanas y chilenas.

Y Nehuén Pérez comandando la defensa da tranquilidad cuando la artillería resbala. Los charrúas los pondrán a prueba el lunes.

El Uruguay de Gustavo Ferreyra, en tanto, parece cortado por la misma tijera que el anfitrión.

Los charrúas vencieron 1-0 a Paraguay y Perú, pero cayeron 3-1 con Brasil y 3-2 con Bolivia. El delantero Diego Rossi, revelación de la MLS con Los Ángeles, es una pesadilla para los zagueros rivales pero aqueja falta de socios.

Y la defensa de Ferreyra, uno de los estandartes históricos del balompié uruguayo, ha flaqueado: seis goles en cuatro salidas, con errores del arquero Ignacio de Arruabarrena.

El entrenador uruguayo aseguró que esperaba “bastante más del equipo en cuanto al juego y el funcionamiento”, aunque también destacó “la rebeldía de los jugadores por poder sobrepasar una situación complicada”.

Están invictos, con puntaje perfecto y tienen las mejores delanteras. Todo está servido para que Brasil y Argentina galopen en el cuadrangular final del Preolímpico Sudamericano Sub-23 que empieza el lunes en la ciudad colombiana de Bucaramanga.

Con información de EFE

Argentina vs. Uruguay Sub 23: alineaciones del encuentro

Argentina Sub 23: J. Cozzani, M. Herrera, M. Centurión, N. Colombo, F. Mura, T. Belmonte, M. Zaracho, J. Brunetta, N. Bustos, G. Togni y V. Castellanos.

Entrenador: Fernando Batista.

Uruguay Sub 23: I. Arruabarrena; J. Rodríguez, E. Gularte, M. Laborda, A. Olivares, F. Gianella, J. Sanabria, S. Rodríguez, D. Rossi, F. Viñas.

Entrenador: Gustavo Ferreryra.

Argentina vs. Uruguay Sub 23 EN VIVO: ¿En qué canal ver el partido por el Preolímpico 2020?

Para seguir los mejores momentos del Argentina vs. Uruguay sub-23 EN VIVO por el Preolímpico 2020, podrás sintonizarlo por los siguientes canales de transmisión:

- Argentina TyC Sports, TyC Sports Play, DirecTV Sports

- Ecuador DirecTV Sports

- Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

- Aruba DIRECTV Sports Caribbean

- Bahamas DIRECTV Sports Caribbean

- Barbados DIRECTV Sports Caribbean

- Bolivia Tigo Sports Bolivia

- Brasil SorTV 2

- Chile DIREpCTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

- Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- Curacao DIRECTV Sports Caribbean

- Ecuador Teleamazonas, Canal del Futbol, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

- Internacional Bet365

- Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

- Trinidad y Tobago DIRECTV Sports Caribbean

- Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Argentina vs. Uruguay Sub 23 EN VIVO: horario para ver el partido por el Preolímpico 2020

La transmisión del partido Argentina vs Uruguay Sub 23 EN VIVO, por el duelo del Preolímpico 2020 a las 8:00 p.m. (hora en Argentina) y 6:00 p. m. (horario peruano). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este encuentro del fútbol sudamericano:

- Argentina vs Uruguay Sub 23 en Perú: 6:00 pm

- Argentina vs Uruguay Sub 23 en México: 5:00 pm

- Argentina vs UruguaySub 23 en Ecuador: 6:00 pm

- Argentina vs Uruguay Sub 23 en Colombia: 6:00 pm

- Argentina vs Uruguay Sub 23 en Bolivia: 7:00 pm

- Argentina vs Uruguay Sub 23 en Venezuela: 7:00 pm

- Argentina vs Uruguay Sub 23 en Argentina: 8:00 pm

- Argentina vs Uruguay Sub 23 en Chile: 8:00 pm

- Argentina vs Uruguay Sub 23 en Paraguay: 8:00 pm

- Argentina vs Uruguay Sub 23 en Uruguay: 8:00 pm

- Argentina vs Uruguay Sub 23 en Brasil: 8:00 pm

- Argentina vs Uruguay Sub 23 en España: 00:00 horas (04 de febrero)

Argentina vs. Uruguay Sub 23 EN VIVO GRATIS: ¿Dónde ver el partido por el Preolímpico ?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Argentina vs. Uruguay Sub 23 EN VIVO ONLINE, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.