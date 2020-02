Jefferson Farfán es uno de los futbolistas más recordados en Alianza Lima y sobre todo por Pablo Bengoechea, quien incluso coreó su nombre en Matute. El futbolista de la selección peruana con pasado blanquiazul espera volver algún día a La Victoria para alzar un nuevo campeonato.

La Foquita aprovechó una entrevista con Movistar Deportes para alabar el juego de Alianza Lima y de Pablo Bengoechea, de quien solo habló buenas cosas e incluso lo alabó.

“Este Alianza me ilusiona, me encanta. Aparte, el técnico que tiene. A mí me encanta demasiado el juego de Pablo Bengoechea,lo que hace, su estilo, muy bien”, inició Jefferson Farfán.

“¿Qué me importa si hacen una huacha y pierden 2-0? El chocolate también de vez en cuando, si vas ganando le metes miel de abeja", continuó el exjugador de Alianza Lima.

Alianza Lima: Jefferson Farfán habló sobre Mora

“He jugado con Mora en la selección peruana haciendo sparring y es muy buen jugador. Por fuera, por derecha lo hace muy bien”, señaló Jeffry sobre Mora, futbolista de Alianza Lima.

Mora debutó oficialmente con Alianza Lima ante Alianza Universidad en la derrota por 2-3 en Matute.