Jefferson Farfán: “Me encanta el juego de Pablo Bengoechea” [VIDEO]

Jefferson Farfán es uno de los futbolistas más recordados en Alianza Lima y sobre todo por Pablo Bengoechea, quien incluso coreó su nombre en Matute. El futbolista de la selección peruana con pasado blanquiazul espera volver algún día a La Victoria para alzar un nuevo campeonato.

La Foquita aprovechó una entrevista con Movistar Deportes para alabar el juego de Alianza Lima y de Pablo Bengoechea, de quien solo habló buenas cosas e incluso lo alabó.

🎙️ @JeffersonF_10 a @diegoreba: "Me encanta el juego de Pablo Bengoechea"



“Este Alianza me ilusiona, me encanta. Aparte, el técnico que tiene. A mí me encanta demasiado el juego de Pablo Bengoechea,lo que hace, su estilo, muy bien”, inició Jefferson Farfán.

“¿Qué me importa si hacen una huacha y pierden 2-0? El chocolate también de vez en cuando, si vas ganando le metes miel de abeja", continuó el exjugador de Alianza Lima.