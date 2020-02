“Bengoecheismo”: religión es creada por hinchas de Alianza Lima [VIDEO]

Alianza Lima comandado por Pablo Bengoechea ha logrado alcanzar un campeonato y dos subcampeonatos. Los hinchas blanquiazules esperan poder volver a levantar la copa este 2020, por lo que depositan toda su fe en el técnico uruguayo.

En el programa deportivo Fútbol en América se pudo ver la previa realizada al partido Alianza Lima vs. Alianza Universidad, donde hinchas blanquiazules se declararon"Pastores de Pablo Bengoechea".

Los hinchas blanquiazules aseguraron que el “Bengoecheismo está de moda y que significa ganar como sea”. Lamentablemente, Alianza Lima no pudo obtener una victoria ante Alianza Universidad por la Liga 1.

Alianza Lima vs Manucci: ¿cuándo se enfrentan?

Alianza Lima enfrentará a Carlos A Manucci el domingo 9 de febrero por la Liga 1 del fútbol peruano a partir de las 18:15 horas locales. Los blanquiazules dirigidos por Pablo Bengoechea visitarán el Estadio Mansiche para limpiarse la cara tras la derrota ante Alianza Universidad.

Alianza Lima: tabla de posiciones Liga 1

Alianza Lima cayó en la posición 13 junto a Deportivo Llacuabamba a falta del duelo entre Binacional vs. Cusco FC. Pablo Bengoechea necesita hacer cambios para lograr su primera victoria en la Liga 1 del fútbol peruano.

Alianza Lima: Jefferson Farfán se rinde ante Pablo Bengoechea

“Este Alianza me ilusiona, me encanta. Aparte, el técnico que tiene. A mí me encanta demasiado el juego de Pablo Bengoechea,lo que hace, su estilo, muy bien”, sostuvo Jefferson Farfán.