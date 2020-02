Forsyth sobre título de Alianza en 2006: “El técnico era Viera, Pelusso paraba en la piscina”

Luego de que Alianza Lima haya debutado en el Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar 2020 con derrota ante Alianza Universidad en Matute, el actual alcalde del distrito de La Victoria, George Forsyth, dio su opinión sobre el estilo de juego de Pablo Bengoechea.

El exarquero blanquiazul respaldó en diversos aspectos al estratega uruguayo y afirmó que él “mata por su equipo”. Asimismo, el popular Gringo criticó a los futbolistas que son indisciplinados.

George Forsyth sobre el técnico de Alianza Lima

“Queda demostrado que como técnico en números ha hecho lo que todos esperaban, o sea llevar a Alianza Lima a las finales. Habría que ver si valía la pena sacrificar el juego bonito con tal de ganar y borrar el juego vistoso que tenía el club. Bengoechea ha sido mi técnico en la selección y me queda muy claro que él trabaja para ganar como sea”, dijo George Forsyth en una entrevista con la revista Azul y Blanco.

Alianza Lima: Pablo Bengoechea recibió duro mensaje por George Forsyth

“Los jugadores que han llegado es para crear jugadas, invita a soñar a que vamos a ver el fútbol vistoso que caracteriza a Alianza. Los problemas que pueden haber en este plantel 2020 es el camerino, porque son futbolistas que han tenido ciertos temas ajenos al fútbol, pero si lo manejas bien como siempre se ha caracterizado Bengoechea, todo está garantizado”, agregó.

PUEDES VER La obra social que desarrolla Roberto Guizasola tras retirarse del fútbol

George Forsyth y su duro comentario sobre Gerardo Pelusso

Cuando se le consultó sobre el mejor entrenador que había tenido, el cuatro veces campeón nacional nombró a tres técnicos y dejó mal parado al uruguayo Gerardo Pelusso, a quien no le dio el crédito por salir campeón en el 2006 con Alianza Lima.

“Con Paulo Autuori salimos campeón en el centenario de Alianza, fue un técnico que me marcó cuando era muy joven. Julio César Uribe también es alguien que sabe mucho. Muchos dicen que es conflictivo, yo lo tuve en la sub-20 y a mí me gustaba mucho porque él apostaba por lo ofensivo y el buen juego. Mario Viera me parece que es capo, un muy buen entrenador, creo que no se le dio la oportunidad que se le debía. Cuando nosotros salimos campeones en el 2006 con Gerardo Pelusso, él técnico era Viera, Pelusso paraba metido en la piscina”, reveló George Forsyth.

¿George Forsyth vuelve al fútbol?

“Tengo 37 años, los arqueros tapan hasta los 42 años por lo menos. Físicamente estoy intacto. De repente cuando deje la alcaldía podría volver a jugar un año más”, manifestó el experimentado guardameta.