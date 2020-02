River Plate vs. Central Córdoba EN VIVO: a qué hora, canales y dónde ver la fecha 18 de la Superliga Argentina

Ver River Plate vs. Central Córdoba EN VIVO | ‘Millonarios’ y ‘Ferroviarios’ se verán las caras por la fecha 18 de la Superliga Argentina en el Monumental de Núñez HOY domingo 02 de enero desde las 3:35 pm (hora peruana) a través de FOX Sports Premium (solo Argentina) y FOX Sports 2 (toda Lationamérica).

River Plate vs. Central Córdoba se volverán a encontrar tras la final de la Copa Argentina, donde los ‘Ferros’ cayeron por 3-0 ante el ‘Millonario’. El partido de la Superliga Argentina podrás seguirlo a través de La República Deportes, donde se hará el minuto a minuto, goles e incidencias.

River Plate vs. Central Córdoba EN VIVO: previa del partido

El ‘Millo’ necesita de un triunfo para seguir como único puntero de la Superliga Argentina. Los dirigidos por Marcelo Gallardo tienen 33 puntos y su más cercano perseguidor, Argentinos Jr. cuenta con 31 (ya jugó su partido por la fecha 18).

River Plate viene de cuatro partidos invictos, su última derrota fue ante San Lorenzo en el Monumental de Núñez en diciembre del año pasado. Entre los encuentros que no ha perdido, está el que ganó a Central Córdoba, precisamente su adversario de esta tarde, por la Copa Argentina.

La Reserva del "Ferro" cayó 5 a 1 ante @RiverPlate por la 18va fecha del Torneo de la #SAF en encuentro disputado en el Predio River Camp. Los goles del local fueron anotados por Galván, Beltrán, Rollheiser, Girotti y Benítez; descontó Emanuel Cuevas.#ReservaSAF#VamosFerro pic.twitter.com/3LzpSmrdDh — Club Atletico Central Córdoba (@CACCSANTIAGO) January 31, 2020

Por otro lado, Central Córdoba vive una realidad diferente: se encuentran en el puesto 18 con 21 unidades en la tabla, muy cerca de la zona de descenso, por lo que deberá sumar punto alguno para poder escalar posiciones.

Jonathan Herrera, goleador del ‘Ferro’ declaró que desea intercambiar camiseta con Rafael Santos Borré, uno de sus referentes: “En la final de la Copa Argentina, no pude cambiar porque me tocó el doping. Me quería matar, porque soy hincha de River y no podía hacer pis”

River Plate vs. Central Córdoba EN VIVO: concentrados

River Plate:

📋 ¡La lista de convocados para recibir a Central Córdoba (SE)!#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/zh9UmCRUma — River Plate (@RiverPlate) January 31, 2020

Central Córdoba:

Este es el plantel ferroviario que viajará mañana vía aérea a CABA para visitar el domingo a @RiverPlate.#SuperligaQuilmesClásica#VamosFerro pic.twitter.com/XotPxVabup — Club Atletico Central Córdoba (@CACCSANTIAGO) February 1, 2020

River Plate vs. Central Córdoba EN VIVO: posibles alineaciones

River Plate: Armani; Casco, Díaz, Martínez Quarta, Montiel, Fernández, Pérez, De la Cruz, Borré y Suárez.

DT: Marcelo Gallardo

Central Córdoba: Rodríguez; Quílez, Bay, Nani, Salomón, Núñez, Alzugaray, Meli, Vega, Rodríguez y Herrera.

DT: Gustavo Coleoni.

River Plate vs. Central Córdoba EN VIVO: horarios para ver el partido

- River Plate vs. Central Córdoba en Argentina: 5:35 pm

- River Plate vs. Central Córdoba en Perú: 3:35 pm

- River Plate vs. Central Córdoba en México: 3:35 pm

- River Plate vs. Central Córdoba en Panamá: 3:35 pm

- River Plate vs. Central Córdoba en Colombia: 3:35 pm

- River Plate vs. Central Córdoba en Ecuador: 3:35 pm

- River Plate vs. Central Córdoba en Bolivia: 4:35 pm

- River Plate vs. Central Córdoba en Paraguay: 3:35 pm

- River Plate vs. Central Córdoba en Brasil: 5:35 pm

- River Plate vs. Central Córdoba en Uruguay: 5:35 pm

- River Plate vs. Central Córdoba en Chile: 4:35 pm

- River Plate vs. Central Córdoba en España: 05:35 am (lunes 03)

River Plate vs. Central Córdoba EN VIVO: canales para ver el partido

- Argentina: Fox Sports Premium Argentina

- Perú: Fox Sports 2

- Brasil: Fox Sports 2 Brasil

- Portugal: Sport TV1, Sport TV Live

River Plate vs. Central Córdoba EN VIVO: cómo seguir ONLINE el partido

Si deseas seguir EN VIVO ONLINE GRATIS el partido River Plate vs. Central Córdoba deberás estar ‘pegado’ a la transmisión de La República Deportes, donde se hará el minuto a minuto del encuentro, los goles y todas las incidencias.

River Plate vs. Central Córdoba EN VIVO: últimos enfrentamientos

River Plate:

Godoy Cruz 0-1 River Plate | 25/01/20 Superliga Argentina

Independiente 1-2 River Plate | 19/01/20 Superliga Argentina

Nacional vs River Plate | 11/01/20 Torneo de Verano

Central Córdoba 0-3 River Plate | 13/12/19 Copa Argentina

River Plate 0-1 San Lorenzo | 08/12/19 Superliga Argentina

Central Córdoba:

Central Córdoba 1-0 Colón de Santa Fe | 25/01/20 Superliga Argentina

Central Córdoba 0-3 River Plate | 13/12/19 Copa Argentina

Gimansia y Esgrima 2-1 Central Córdoba | 08/12/19 Superliga Argentina

Central Córdoba 1-1 Rosario Central | 01/12/19 Superliga Argentina

CA Huracán 1-1 Central Córdoba | 23/11/19 Superliga Argentina