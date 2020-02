La discusión entre el técnico del PSG, Thomas Tüchel, y la figura del club parisino, Kylian Mbappé, pusieron en duda su “buena relación” y el futuro del astro francés parece estar, cada vez, más lejos del equipo que dirige el DT alemán.

Desde la llegada del entrenador germano en 2018, la relación entre los dos no ha sido la mejor, pero eso no ha impedido al delantero de la selección francesa convertirse en una de las grandes referencias del fútbol mundial.

La reacción de Mbappé al ser reemplazado por Icardi el último sábado en partido contra el Montpellier, a la vista del público que rápidamente grabó el incidente con sus teléfonos móviles, desató una nueva tormenta que Tüchel ha intentado, hasta ahora, sortear con una mezcla de autoridad y comprensión.

“Yo soy el entrenador. Alguien debe decidir quién sale y quién entra, y ese soy yo. Kylian es muy inteligente, sabe lo que hace, No le gusta ser sustituido, a ningún jugador le gusta. No son imágenes bonitas, pero tampoco somos el único club donde se dan estas reacciones. No está bien, porque da que hablar”, apuntó Tüchel.

En declaraciones tras el partido, que su equipo ganó por 5-0 en el Parque de los Príncipes, el entrenador reconoció estar "triste" por lo sucedido y no enfadado, aunque no ocultó que este domingo debe decidir si habla con Mbappé en privado o si manda un mensaje colectivo a la plantilla para que no se repitan estos comportamientos.

“Le expliqué por qué lo hice. Voy a seguir tomando decisiones deportivas. No jugamos a tenis, jugamos al fútbol, hay que respetar a todo el mundo”, añadió.

Con información de EFE.