Manchester City vs. Tottenham EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la Premier League, este domingo 2 de febrero desde las 11:30 (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN2, Sky Sports y DAZN.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

Los mejores enemigos Pep Guardiola y Jose Mourinho se vuelven a cruzar. Aunque ya pasó su época más caliente, cuando dirigían a Barcelona y Real Madrid, su rivalidad es legendaria. El Manchester City del español visita al Tottenham del portugués el domingo en la 25ª fecha de la Premier League.

Los Spurs han sido últimamente un rival incómodo para el City. Empataron 2-2 en el Etihad Stadium en la primera vuelta y el curso pasado lo eliminaron en la Liga de Campeones.

Ahora el Manchester City de Guardiola, segundo, pelea por tener alguna remota opción de retener su título ante un Liverpool (1º) disparado que suma 19 puntos más.

El Tottenham, sexto a seis puntos de la zona Champions que marca el Chelsea, cuarto con 40, debe completar una buena segunda vuelta para regresar a la competición mayor, en la que es el finalista saliente.

Entre las novedades de los Spurs están la salida de Christian Eriksen, un jugador importante en los últimos años, que ha fichado por el Inter, y la llegada de Steven Bergwijn, que tomará el dorsal 23 del mediapunta danés.

De 22 años, el holandés Bergwijn (9 partidos internacionales) era un objetivo prioritario para Mourinho, deseoso de reforzar su sector ofensivo tras la lesión del goleador Harry Kane en el Tottenham.

ESPN EN VIVO Manchester City vs. Tottenham ONLINE: horario del partido por Premier League

La transmisión del Manchester City vs. Tottenham, clubes que luchan por la Premier League, comenzará a las 11:30 a. m. (hora peruana). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este trascendental partido:

- Perú - 11:30 a. m.

- Ecuador - 11:30 a. m.

- Colombia - 11:30 a. m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington D. C. y Florida) - 11:30 a. m.

- Venezuela – 12:30 p. m.

- Bolivia - 12:30 p. m.

- Paraguay - 1:30 p. m.

- Chile - 1:30 p. m.

- Uruguay - 1:30 p. m.

- Argentina - 1:30 p. m.

- Brasil - 1:30 p. m.

Manchester City vs. Tottenham EN VIVO ESPN: ¿En qué canales transmiten la Premier League?

Para poder seguir el partido Manchester City vs. Tottenham EN VIVO debes saber que el partido será televisado por varios canales según el país donde te encuentres, por ejemplo ESPN, DAZN, Sky Sports, entre otros.

- Argentina ESPN Play Sur

- Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Brasil DAZN

- Canadá DAZN

- Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

- Costa Rica Sky HD

- República Dominicana Sky HD, RUSH

- Ecuador ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

- El Salvador Sky HD

- Guatemala Sky HD

- Italia Sky Sport Football, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Uno

- México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Nicaragua Sky HD

- Panamá Sky HD

- Paraguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Puerto Rico RUSH

- España DAZN

- Reino Unido BT Sport Ultimate, BBC Radio Manchester, BT Sport 1, BT Sport Live

- Estados Unidos Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, NBC Sports App, NBCSports.com, NBCSN, UNIVERSO, SiriusXM FC

- Uruguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela ESPN Play Sur, ESPN2 Andina