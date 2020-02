Barcelona vs. Levante EN VIVO EN DIRECTO | ONLINE GRATIS | se enfrentan este domingo 2 de febrero, a partir de las 15:00 p.m. (hora de Perú) por la Liga Santander 2019/2020 en el Camp Nou, con transmisión de DirecTV Sports, Movistar+ LaLiga, Sky Sports y MiTele Plus.

La República Deportes te llevará la cobertura minuto a minuto de este partido del fútbol español, con todos los goles, jugadas, incidencias y el resumen y marcador al finalizar el encuentro.

El Levante examina en el Camp Nou este domingo la progresión futbolística del Barcelona de Quique Setién, que afronta el doble reto de implementar su ideario y no ceder más puntos en su pugna por el liderato de LaLiga Santander con el Real Madrid.

Tras redimirse en el partido copero contra el Leganés (5-0) de la derrota en Mestalla (2-0), FC Barcelona, con una plantilla algo debilitada tras el mercado de invierno, inicia un mes de febrero clave, con cuatro partidos ligueros antes del clásico del próximo 1 de marzo que se disputará en el Santiago Bernabéu.

Un calendario, a priori, benévolo en la Liga para el Barcelona, con tres duelos como local -Levante, Getafe y Eibar- y un único desplazamiento contra el Betis en el Benito Villamarín.

Un Barça con dos caras, sólido en el Camp Nou donde no pierde desde el 11 de noviembre de 2018, y débil como visitante con un balance de cuatro derrotas y tres empates en once encuentros ligueros.

EN VIVO Barcelona vs. Levante: horarios por la Liga Santander

- Barcelona vs. Levante EN VIVO en México: 2:00 p.m.

- Barcelona vs. Levante EN VIVO en Perú: 3:00 p.m.

- Barcelona vs. Levante EN VIVO en Colombia: 3:00 p.m.

- Barcelona vs. Levante EN VIVO en Ecuador: 3:00 p.m.

- Barcelona vs. Levante EN VIVO en Bolivia: 4:00 p.m.

- Barcelona vs. Levante EN VIVO en Venezuela: 4:00 p.m.

- Barcelona vs. Levante EN VIVO en Argentina: 5:00 p.m.

- Barcelona vs. Levante EN VIVO en Brasil: 5:00 p.m.

- Barcelona vs. Levante EN VIVO en Chile: 5:00 p.m.

- Barcelona vs. Levante EN VIVO en Paraguay: 5:00 p.m.

- Barcelona vs. Levante EN VIVO en Uruguay: 5:00 p.m.

- Barcelona vs. Levante EN VIVO en España: 9:00 p.m

EN VIVO Barcelona vs. Levante: canales por la Liga Santander

- Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Bolivia: Tigo Sports Bolivia

- Brasil: ESPN Brasil

- Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- Costa Rica: Sky HD

- Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

- Internacional: Bet365, Facebook Live

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- España: Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar+

- Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS

- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

EN VIVO Barcelona vs. Levante: probables alineaciones por la Liga Santander

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Junior; De Jong, Arthur, Rakitic; Messi, Griezmann y Ansu Fati.

Levante: Aitor, Miramón, Vezo, Postigo, Duarte, Toño, Campaña, Melero, Rochina, Mayoral o Morales y Roger.