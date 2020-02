La ausencia de algunos habituales titulares en el equipo de Manuel Barreto por la proximidad del debut en la Copa Libertadores -enfrenta el jueves ante Barcelona- nos hizo suponer que sería un partido complicado para Sporting Cristal. La altura de Cajamarca y las ganas de UTC de iniciar la Liga 1 sumando de a tres en casa fueron vitales para que los dirigidos por Franco Navarro celebren. Eso sí, no se puede dejar de mencionar al árbitro Diego Haro, quien se convirtió en el protagonista al expulsar a cuatro jugadores del campo.

El local no se amilanó y a penas a los 16’ de juego abrió el marcador luego de una mala salida del arquero Patricio Álvarez que fue muy bien aprovechada por Kevin Ruiz. El tanto, lejos de hacer reaccionar a los del Rímac, fue vital para que los cajamarquinos decidan aprovechar los espacios dejados por la visita para aumentar diferencias. Fue precisamente Ruiz que volvió a dejar huella tras ganarle la espalda a Cabello. A los 39’ llegaría el descuento rimense por medio del ecuatoriano Washington Corozo.

Antes de culminar la primera etapa, Haro iniciaría el show de rojas en el Estadio Héroes de San Ramón, pues Gerardo Martínez y ‘Canchita’ Gonzáles fueron expulsados por un entredicho entre ambos.

En el complemento, el técnico Manuel Barreto mandó al campo a Emanuel Herrera en busca de la paridad y darle vuelta al encuentro, pero las cosas se le complicaron luego de que Cabello viera la doble amarilla y por consecuencia la tarjeta roja. Los celestes no encontraban la forma de llevar peligro al área rival y en medio de la desesperación llegó otra cartulina roja. A los 32’, Revoredo cometió una falta contra Ruiz y se fue del campo. Cristal se quedó con ocho hombres, pero eso no fue aprovechado por UTC, quien no logró tomar posesión del balón para hacerle daño a su rival. Mauro Guevgeozián tuvo la oportunidad de alargar diferencias, pero no estuvo final. Cristal inició con el pie izquierdo la Liga 1.

Sabías que...

Ausentes. Los jugadores Jorge Cazulo, Cristian Ortiz y Horacio Calcaterra no viajaron a Cajamarca junto al plantel de Sporting Cristal. Su ausencia obedece a que el equipo celeste enfrenta el jueves a Barcelona de visita por la Copa.