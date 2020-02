Cienciano vs. Cantolao EN VIVO ONLINE | GRATIS EN DIRECTO | juegan este domingo 2 de febrero por la primera fecha de la Liga 1 2020, desde la 1:00 p.m., en el estadio Miguel Grau del Callao, vía Gol Perú. Para que no te pierdas el regreso del ‘Papá’ a la Primera División del fútbol peruano, La República Deportes te llevará la transmisión GRATIS de este partido, con el minuto a minuto, las jugadas, goles y el resumen del encuentro.

Cienciano vs. Cantolao EN VIVO: la previa

Cienciano debuta este fin de semana en la Liga 1 ante Cantolao, tras cuatro años de ausencia en la máxima categoría del fútbol peruano. El cuadro de la Ciudad Imperial logró el ansiado retorno tras campeonar en la Copa Perú 2019 y espera lograr grandes cosas en esta temporada.

Cusqueños y chalacos revivirán un duelo que no se veía desde el 29 de junio del año pasado, cuando ambas escuadras se encontraron en la fase de grupos de la Copa Bicentenario. Antes de ese encuentro, ya se habían enfrentado por la Segunda División en el 2016, año en que el ‘Delfín’ terminó ascendiendo a Primera.

Para esta campaña, Cienciano renovó a gran parte del plantel que consiguió el ascenso, así como al DT, Marcelo Grioni. Además, sumó algunas incorporaciones como la del defensor Lampros Kontogiannis, el lateral Luis Trujillo y el portero Daniel Ferreyra.

Cantolao también se ha reforzado con varios jugadores conocidos para afrontar la temporada 2020. Entre los más destacados, figuran el arquero Erick Delgado, el mediocapista Mario Tajima y el delantero Mateo Ahmed. Todos ellos estarán bajo la dirección técnica de Hernán Lisi, con experiencia en el fútbol de Argentina, Colombia y Paraguay.

Cantolao vs. Cienciano EN VIVO: historial de enfrentamientos

Ambos equipos se han enfrentado en tres ocasiones, con ventaja absoluta para el elenco del Callao: tres triunfos, cinco goles a favor y solo uno en contra.

- Cantolao 2-0 Cienciano | Copa Bicentenario

- Cienciano 0-1 Cantolao | Segunda División

- Cantolao 2-1 Cienciano | Segunda División

Cantolao vs. Cienciano: alineaciones probables

Cantolao: Delgado; Salas, Contreras, Ramírez, Jasaui; Albarracín, Barco, Ponce, Tajima; La Torre y Rengifo.

DT: Hernán Lisi.

Cienciano: Barbieri; Perleche; Lojas, Kontogiannis, Trujillo; Ubierna, Molina, García, Larrauri; Naranjo y Curiel.

DT: Marcelo Grioni.

Cienciano vs. Cantolao EN VIVO: ¿A qué hora juegan por la Liga 1 2020?

El partido Cienciano vs. Cantolao está programado para las 3:00 p.m. Si no estás en el Perú, pero quieres seguir este duelo, consulta la guía de horarios para que sepas desde qué hora puedes seguir el debut del ‘Papá’.

- Cienciano vs Cantolao EN VIVO en México: 12:00 p.m.

- Cienciano vs Cantolao EN VIVO en Perú: 1:00 p.m.

- Cienciano vs Cantolao EN VIVO en Colombia: 1:00 p.m.

- Cienciano vs Cantolao EN VIVO en Ecuador: 1:00 p.m.

- Cienciano vs Cantolao EN VIVO en Estados Unidos (Washington D.C., Miami, Nueva York): 1:00 p.m.

- Cienciano vs Cantolao EN VIVO en Bolivia: 2:00 p.m.

- Cienciano vs Cantolao EN VIVO en Venezuela: 2:00 p.m.

- Cienciano vs Cantolao EN VIVO en Argentina: 3:00 p.m.

- Cienciano vs Cantolao EN VIVO en Brasil: 3:00 p.m.

- Cienciano vs Cantolao EN VIVO en Chile: 3:00 p.m.

- Cienciano vs Cantolao EN VIVO en Paraguay: 3:00 p.m.

- Cienciano vs Cantolao EN VIVO en Uruguay: 3:00 p.m.

- Cienciano vs Cantolao EN VIVO en España: 7:00 p.m.

Cienciano vs. Cantolao EN VIVO: ¿En qué canal ver el partido por la Liga 1 2020?

La transmisión del Cienciano vs. Cantolao por la fecha 1 del Torneo Apertura Liga 1 2020 estará a cargo de Gol Perú (canal 14 de Movistar TV y 814 en HD). Si no cuentas con un televisor a la mano, puedes sumarte a la cobertura que realizará La República Deportes, para que no te pierdas ningún detalle de este encuentro.

Cienciano vs. Cantolao EN VIVO: Estadio del partido por la Liga 1 2020?

El estadio Miguel Grau principal recinto deportivo de la Provincia Constitucional del Callao, será el escenario que albergue este encuentro.