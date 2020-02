Liga 1: Gonzalo Núñez culpó a la FPF de malos arbitrajes en inicio del torneo [VIDEO]

Alianza Lima perdió 3 a 2 ante Alianza Universidad en Matute por la primera fecha de la Liga 1. El cuadro blanquiazul no pudo aprovechar la localía y cayó en su debut, pero hinchas y jugadores alzaron su voz de protesta por el polémico arbitraje de Augusto Menéndez, quien le concedió un penal dudoso al cuadro huanuqueño y expulsó al central íntimo Aldair Salazar.

En conferencia de prensa, Pablo Bengoechea volvió a señalar al arbitraje como uno de los responsables de la derrota de su equipo, aduciendo que errores como los del partido le dificultan su trabajo.

Para Gonzalo Núñez, el mal arbitraje del encuentro se debe a un ensañamiento de la Federación Peruana de Fútbol contra los equipos que se mostraron en contra del cambio de estatutos. Según el periodista deportivo, existe presión para desfavorecer a Alianza Lima, Sporting Cristal, San Martín y Melgar.

“Dejen de inventar penales. Le doy la razón a Bengoechea, me pongo en sus zapatos y estaría furioso. Hay presión de la Federación para perjudicar a los equipos opositores. El año pasado ocurrió, ¿por qué no tendría que pasar este año? Si la jugada era al revés, ¿le daban penal a Alianza? No se lo daban".

El conductor de Exitosa Deportes también se pronunció el año pasado sobre los malos arbitrajes que perjudicaban a los mismos equipos, quienes se mostraron en contra del cambio de los estatutos por considerarlos “perjudiciales” para el fútbol peruano.