Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN DIRECTO EN VIVO por ESPN, Movistar+ y Mitele Plus | EN DIRECTO Liga Santander | Los merengues juegan de local ante los Colchoneros por la fecha 22 de LaLiga desde las 10:00 am (hora peruana) y 4:00 pm (hora de España). La transmisión por Internet del partido, con las incidencias, goles y jugadas la podrás seguir en la web de La República Deportes.

A qué hora es el partido del Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Este duelo por la Liga Santander está pactado para las 10:00 am (hora peruana) y 4:00 pm (hora de España. Real Madrid será local ante Atlético de Madrid por la jornada 22.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid | Pronóstico

Este partido se inclina a favor de Real Madrid, principalmente por jugar en casa y por las dinámicas con las que llegan ambos equipos. El cuadro de Zidane viene como líder y habiéndose mantenido imbatido en sus últimos 10 partidos como local, mientras que el Atlético Madrid atraviesa un momento de crisis tanto de juego como de resultados. No obstante, este derbi le puede servir de punto de inflexión o hundirlo todavía más.

En cuanto al historial de enfrentamientos, el balance de duelos directos se presenta totalmente igualado, con muchos empates y con una victoria para cada equipo. Aunque en la reciente Supercopa de España el Real Madrid se llevó el título al derrotar en penaltis al Atlético de Madrid.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid | Canal

Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil ESPN Brasil

Canadá beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada

Chile ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

China PPTV Sport China, Guangdong Sports Channel, QQ Sports Live, iQiyi

Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica Sky HD

República Dominicana SportsMax 2, Sky HD, SportsMax App

Ecuador ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

El Salvador Sky HD

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Italia DAZN1, DAZN

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Portugal Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico SportsMax App, SportsMax 2

España Movistar+, Movistar Laliga, Mitele Plus

Reino Unido LaLigaTV, Premier Player HD

Estados Unidos beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español

Uruguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Real Madrid vs. Atlético de Madrid | Hora y canal Perú

El partido de vuelta de Real Madrid vs. Atlético de Madrid se desarrollará este sábado 1 de febrero en el estadio Santiago Bernabéu. La hora de inicio es desde las 10:00 pm (hora peruana) y 4:00 (hora de España).

Real Madrid vs. Atlético de Madrid | Hora y Canal

Para seguir EN VIVO el Real Madrid vs. Atlético de Madrid debes saber que el partido será televisado por distintas casas televisoras según el país en el que te encuentres. ESPN tienen a cargo de llevar todas las incidencias a toda Latinoamérica.

- Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Argentina: 12:00 pm

- Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Colombia: 10:00 am

- Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Perú: 10:00 am

- Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Ecuador: 10:00 am

- Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Brasil: 12:00 pm

- Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Chile: 12:00 pm

- Real Madrid vs. Atlético de Madrid en México: 9:00 am

- Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Estados Unidos, Washington, District of Columbia: 10:00 am

- Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Paraguay: 12:00 pm

- Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Bolivia: 11:00 am

- Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Venezuela: 11:00 am

- Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Uruguay: 12:00 pm

- Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Italia: 4:00 pm

- Real Madrid vs. Atlético de Madrid en España: 4:00 pm