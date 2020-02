Colo Colo vs. Cobresal EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 2 de la Primera División de Chile, este domingo 2 de febrero desde las 12:00 p.m. (hora de Chile) y 10: 00 am (hora peruana). La transmisión estará a cargo de CDF Premium / CDF HD. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

Colo Solo vs. Cobresal EN VIVO ONLINE

En su último duelo del 2019 el Cobresal de Gustavo Huerta sorprendió y venció a los albos 2-0 en el estadio Monumental, por lo que este partido podría significar una revancha por parte del Cacique.

PUEDES VES Gabriel Costa se lesionó y será baja cuatro semanas en Colo Colo

En cuanto al equipo de Mario Salas, los albos ganaron en la primera fecha con un contundente 3-0 sobre Palestino, mientras que Cobresal tuvo un bajo debut y cayó goleado ante Audax Italiano por 4-1 en La Florida.

Colo Solo vs. Cobresal | Canal

Para seguir el partido EN VIVO del Colo Colo vs. Cobresal deberás engancharte a la señal de CFD en HD o Premium.

- Colo Colo vs. Cobresal EN VIVO vía CDF Premieum

Colo Solo vs. Cobresal | Online

Si estarás fuera de casa y no quieres perder el Colo Colo vs. Cobresal existe la manera de seguir ONLINE GRATIS el partido de la Primera División de Chile, para esto solo tendrás que seguir el minuto a minuto que realizará La República Deportes.

PUEDES VER Colo Colo venció 3-0 a Palestino y sumó sus primeros 3 puntos en la Primera División de Chile

Colo Solo vs. Cobresal En vivo CDF

CDF es el canal con todos los derechos para transmitir el Colo Colo vs. Cobresal, este encuentro es correspondiente a la fecha 2 de la Primera División de Chile.

Colo Solo vs. Cobresal | Hora

- Colo Solo vs. Cobresal en Argentina: 12:00 pm

- Colo Solo vs. Cobresal en Colombia: 10:00 am

- Colo Solo vs. Cobresal en Perú: 10:00 am

- Colo Solo vs. Cobresal en Ecuador: 10:00 pm

- Colo Solo vs. Cobresal en Brasil: 12:00 pm

- Colo Solo vs. Cobresal en Chile: 12:00 pm

- Colo Solo vs. Cobresal en México: 9:00 am

- Colo Solo vs. Cobresal en Estados Unidos, Washington, District of Columbia: 10:00 am

- Colo Solo vs. Cobresal en Paraguay: 12:00 pm

- Colo Solo vs. Cobresal en Bolivia: 11:00 am

- Colo Solo vs. Cobresal en Venezuela: 11:00 am

- Colo Solo vs. Cobresal en Uruguay: 12:00 pm

- Colo Solo vs. Cobresal en Italia: 4:00 pm

- Colo Solo vs. Cobresal en España: 4:00 pm