Jefferson Farfán llenó de elogios a Carlos Zambrano: “Puede ser ídolo de Boca Juniors”

Carlos Zambrano fue presentado como nuevo jugador de Boca Juniors y se convirtió en el segundo refuerzo del cuadro ‘Xeneize’ para la temporada 2020. El ‘León’ no tuvo un esperado inicio en el último semestre, pero se consolidó en la selección peruana y eso le valió para llegar a uno de los mejores equipos del mundo.

Jefferson Farfán, delantero de la Bicolor y del Lokomotiv Moscú, se mostró muy contento de la llegada de su compatriota y lo llenó de elogios “Zambrano me encanta en Boca, tengo que ir a Boca Juniors como sea a ver un partido”, dijo ‘La Foquita’ a Movistar Deportes.

“Creo que es un futbolista que podría jugar, yo siempre se lo digo. No entiendo qué tiene en la cabeza, no comprendo por qué no juega con la calidad que él tiene”, agregó el delantero de 35 años.

Por otro lado, Farfán, aseguró que, si Zambrano logra la continuidad deseada en el azul y oro, podría convertirse en ídolo, así como lo es Nolberto Solano, entrenador de la selección peruana sub 23 y asistente técnico de Gareca en la selección mayor. “Mira, ‘Ñol’, ídolo en Boca; Carlos puede hacer lo mismo y dejar en alto el nombre de nuestro país”, concluyó.

Carlos Zambrano y el reto en Boca Juniors

Carlos Zambrano firmó por tres temporadas con Boca Juniors tras un inesperado paso por el Dinamo Kiev de Ucrania, donde no sumó minutos en el último semestre. Es por ello que, el exjugador de Schalke 04 buscará continuidad para ser considerado en la selección peruana.