Atlético de Madrid sobre el frustrado pase de Cavani: “Algún día contaré la verdad de por qué no llegó”

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró sobre el frustrado fichaje del delantero uruguayo del PSG, Edinson Cavani, que el conjunto rojiblanco “no está para que le atraquen”.

"Me parece una vergüenza y no quiero señalar a nadie, pero me parece una vergüenza las situaciones de algunos jugadores con sus representantes y familiares. No se ha inflado el tema, se ha superinflado y nosotros no estamos para que nos atraquen y nos hagan ninguna cosa extraña", señaló Cerezo.

“Algún día contaré la verdad sobre por qué Cavani no está en el Atlético y tal vez me den la razón. Algún día contaré la verdad”, insistió.

La versión de PSG sobre el Caso Cavani

El brasileño Leonardo, director deportivo del PSG, declaró este viernes que su equipo “nunca” pensó en “vender” al delantero uruguayo Edinson Cavani en el mercado de invierno y repasó que se iniciaron “negociaciones” con el Atlético de Madrid, pero “no hubo acuerdo”.

"Él está disponible para la convocatoria. Nunca pensamos en venderlo. En un momento se abrió una negociación, pero no hubo acuerdo", explicó el responsable deportivo del conjunto parisino, según recoge 'L'equipe'.

Cavani, cuyo fichaje por el Atlético de Madrid finalmente no se ha producido en este mercado de invierno, volvió este viernes a la convocatoria del PSG para el encuentro de este sábado contra el Montpellier, después de cuatro partidos fuera de la citación, mientras se negociaba su frustrada salida al conjunto rojiblanco.

Con información de EFE.