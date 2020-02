Alianza Lima tuvo un mal comienzo de la Liga 1 al caer en casa por 3-2 ante Alianza Universidad. Luego de la dura caída en el Alejandro Villanueva varios hinchas blanquiazules mostraron su disconformidad con el planteamiento que hizo Pablo Bengoechea. Ellos se hicieron sentir en Twitter e incluso uno quiso enviarle un recado al técnico uruguayo a través de su hija.

Sucede que el técnico charrúa envió un esquema de tres en la zona defensiva ante la escuadra huanuqueña. Esto fue tomado por un sector de la hincha aliancista como el motivo por el cual el equipo terminó siendo vulnerado. Es así que intentaron hacerle llegar la crítica al técnico por medio de uno de sus familiares.

Hija de Pablo Bengoechea le responde a hincha de Alianza Lima que quiso usarla como mensajera para llegar a su padre.

“Elo solo una cosita, ¿por favor le puedes decir a tu papá que deje de inventar con línea de 3? Que juegue como el 2017, gracias”, le escribió un hincha ‘íntimo’ a la hija del DT victoriano.

La respuesta no se hizo esperar, Elo Bengoechea por el mismo medio instó a que le escriba directo a su padre resaltándole que él también contaba con una cuenta de Twitter.

El usuario no se quedó de manos atadas y volvió a la carga, una vez más criticó el planteamiento del DT de Alianza sugiriéndole a Elo que “se dé cuenta” porque ese “sistema no es confiable”.

“Como periodista puedo debatir muchas cosas de Alianza y de otros cuadros, pero eso no me hace mensajera. Si quieres debatir conmigo no me mandes decirle cosas a mi padre, debate conmigo”, cerró la conversación la heredera del estratega uruguayo.